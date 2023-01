Spis treści: 01 Agnieszka Więdłocha i Antoni Pawlicki publikują wspólne zdjęcia

02 Fani: "Ulubiona para"

Agnieszka Więdłocha i Antoni Pawlicki poznali się na planie serialu "Czas honoru", w którym grali parę. Jednak aktor był wówczas w innym związku, a aktorka chciała się skoncentrować na pracy.

Przez cztery lata spotykali się na planie i w tym czasie narodziła się między nimi przyjaźń, która później przerodziła się w głębsze uczucie.

W 2016 roku para zaręczyła się, a dwa lata później wzięła ślub. W przeciwieństwie do innych znanych par, Więdłocha i Pawlicki nie zdradzają szczegółów ze swojego życia prywatnego. W 2020 roku urodziła im się córka, której imienia do dziś nie zdradzili.

Agnieszka Więdłocha i Antoni Pawlicki publikują wspólne zdjęcia

Zdjęcie Więdłocha i Pawlicki publikują wspólne zdjęcia. Fani: „Ulubiona para” / Artur Zawadzki/REPORTER / East News

Chociaż Więdłocha i Pawlicki swoje życie prywatne trzymają w tajemnicy, postanowili zrobić wyjątek i pokazać kilka wspólnych zdjęć.

Agnieszka Więdłocha na swoim Instagramie opublikowała fotografie z planu nowego filmu "Gdzie diabeł nie może - tam baby pośle. Tajemnice polskich fortun. Część 2". Aktorka gra w nim wspólnie ze swoim ukochanym.

Aktorzy pozują do zdjęć w czułych objęciach, ucharakteryzowani do swoich ról. To już kolejna produkcja, przy której para wspólnie pracuje.

- Znów razem na planie. Poznaliście już skandale i tajemnice pierwszej części "Gdzie diabeł nie może tam baby pośle" i jak sądzicie, jaki największy plot twist czeka moją bohaterkę w części drugiej? - napisała na Instagramie Agnieszka Więdłocha.

Instagram Post Rozwiń

Fani: "Ulubiona para"

Fani nie szczędzili komplementów znanej parze.

"Uwielbiam oglądać was razem na ekranie", "Moja ulubiona para", "Piękni jak zawsze", "Nie dość, że Was na ekranie uwielbiam (razem i z osobna) to jeszcze wspominacie moje miasto rodzinne", "Czemu to nie jest para prezydencka", "Najlepsi", "Pani Agnieszko, super pani wygląda i super pani gra", "Piękna para" - komentowali internauci.

