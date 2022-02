Danuta Holecka przeszła metamorfozę!

Danuta Holecka to dziennikarka i prezenterka telewizyjna, która w ostatnich latach przyzwyczaiła nas do swojego wyglądu. Holecka rzadko eksperymentowała i od czasu do czasu decydowała się jedynie na zmianę długości swoich ciemnobrązowych włosów. Teraz postanowiła jednak zaszaleć i przeszła totalną metamorfozę!

