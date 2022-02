Daphne Joy świętowała 35. urodziny!

Daphne Joy, piękna Filipinka, od dawna nie jest już z 50 Centem, ale wciąż odcina kupony od swojej popularności, którą przyniósł jej związek z raperem.

Daphne Joy chwali się obłędnym ciałem!

Daphne Joy pochwaliła się zdjęciem z siłowni. Ale ciało!

Daphne Joy zachwyciła kreacją! Podkreśliła kobiece kształty

Daphne Joy zachwyca figurą! Co za kreacje! Modelka i bizneswoman cieszy się życiem, a ostatnio powodów do szczęścia jej nie brakuje.



Gwiazda 8 lutego świętowała 35. urodziny. Daphne Joy bawiła się tego dnia w towarzystwie najbliższych jej osób w ekskluzywnym lokalu, który tonął w białych różach.



Ona sama wyglądała kwitnąco! Na tę wyjątkową okazję założyła obcisłą, białą sukienkę, która podkreślała jej boskie ciało. Trzeba przyznać, że celebrytka nie wygląda na 35 lat, które właśnie skończyła.



Instagram Post

Z kim była rapera spędzi walentynki?

Teraz gwiazda szykuje się do kolejnej imprezy - do walentynek. To następna okazja do radości i Daphne Joy doskonale o tym wie. Na razie wspomina ona wciąż imprezę urodzinową, ale już pojawiła się zapowiedź romantycznych chwil!



Nie jest jednak jasne, z kim spędzi te magiczne chwile, bo od momentu rozstania z raprerem, Daphne Joy bardzo pilnuje swojej prywatności przed mediami.



Jedno jest pewne, tego dnia miłości w jej życiu nie zabraknie! Fani są o tym przekonani!



Instagram Post

Instagram Post

