Daphne Joy podgrzała atmosferę nowymi zdjęciami

Daphne Joy najbardziej znana jest ze swojego związku z 50 Centem, a owocem tej miłości jest ich syn - Sire Jackson. Gwiazda także pojawiła się w kinowym hicie - "Piraci z Karaibów" - i od tamtej pory jej popularność tylko rośnie.

Gwiazda najchętniej zarabia na życie prowadząc swoją firmę odzieżową i pozując do gorących zdjęć, które publikuje w swoich mediach społecznościowych.



To tam także inspiruje swoje fanki do dbania o siebie. Daphne mimo 34 lat wygląda młodo, a formy zazdroszczą jej młodsze od niej koleżanki z branży.



Celebrytka może cieszyć się takim typem sylwetki, który wygląda dobrze w wielu fasonach. Zachwyca zarówno w eleganckich kreacjach, sukienkach, czy skąpym bikini, a zdjęcia, jakie publikuje są tego najlepszym dowodem.





