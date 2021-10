Demi Rose baluje w USA!

Demi Rose nie przestaje zaskakiwać swoich fanów. W tym roku postanowiła wyruszyć w długą podróż. Początkowo internauci myśleli, że gwiazda odwiedziła tylko gorącą Hiszpanię, by w niej spędzić krótki urlop.

Jakie było ich zdziwienie, gdy stamtąd przeniosła się na dłuższy czas do Włoch, a potem zawędrowała aż do Meksyku. Gdy wszyscy myśleli, że to już koniec wojaży modelki o kolumbijskich korzeniach, ta poleciała do USA.



Stamtąd już pochwaliła się obłędnymi zdjęciami w wyjątkowych kreacjach. Nie jest tajemnicą, że Demi Rose może pozwolić sobie na długi wypoczynek, bo nawet podczas wakacji zarabia krocie.



Gwiazda publikując zdjęcia w swoich mediach społecznościowych promuje marki ubraniowe, a sesje zdjęciowe, które realizuje w różnych zakątkach świata przynoszą jej niemałe zyski.



O takim życiu marzy niejedna influencerka i modelka, a Demi udowodniła, że wytrwałością i ciężką pracą można wiele osiągnąć nawet w tak młodym wieku.





