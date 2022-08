Witajcie Rodzino i Przyjaciele, z tej strony @dreamofthesoultd. Jak wielu z was widziało, moje posty były zawsze pozytywne i podnoszące na duchu. Staram się podtrzymywać na duchu i wspierać tych, którzy tego potrzebują. Jak wielu z Was wie, jestem osobą prywatną. Więc jest to dla mnie tym bardziej trudne. Proszę o wsparcie i modlitwy dla mnie, mojej siostry i mojej jedynej najbliższej rodziny @denisedowse . Obecnie przebywa w szpitalu w śpiączce wywołanej przez zjadliwe zapalenie opon mózgowych