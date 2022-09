Dominika Gwit-Dunaszewska to polska aktorka, znana widzom głównie z seriali telewizyjnych. Jej kariera to jednak nie tylko aktorstwo. Do 2014 była dziennikarką PAP, później nawiązała współpracę z agencją PR, gdzie pracowała jako specjalista ds. public relations.

Gwit ma na swoim koncie również książkę pt. „Moja droga do nowego życia”. Najbardziej jednak zasłynęła z kultowych ról w serialach "Przepis na życie", "Singielka" oraz filmie "Galerianki".

Ponadto przez kilka lat występowała w Teatrze Muzycznym w Gdyni, a obecnie związana jest z Teatrem „Fabryka marzeń” Kamili Polak.

W 2018 roku Gwit wzięła ślub z Wojciechem Dunaszewskim, którego poznała podczas premiery jednego ze spektakli w Teatrze Hugonówka w Konstancinie.

Nie jest tajemnicą, że celebrytka cierpi na zespół metaboliczny. Wielokrotnie próbowała walczyć z nadprogramowymi kilogramami, jednak gdy przed laty schudła około 50 kg, a potem dopadł ją efekt jojo, przestała przejmować się swoją tuszą. W wielu wywiadach zaznaczała, że nie jest już dla niej ważna smukła sylwetka - chce być jedynie zdrowa i szczęśliwa.

Wielkie marzenie Dominiki Gwit w końcu się spełnia

Aktorka wraz z mężem Wojciechem od lat starali się o potomka. W sierpniu na Instagramie Gwit poinformowała fanów, że ich wielkie marzenie w końcu się spełnia i za kilka miesięcy powitają na świecie swoje upragnione dziecko - wszystko to dzięki pomocy specjalistów z jednej z warszawskich klinik.



Potem aktorka chwaliła się tym, jak rośnie jej ciążowy brzuszek i co jakiś czas publikowała zdjęcia swojej zmieniającej się sylwetki. Dziś wrzuciła do sieci kolejne - tym razem wyraźnie widać, że poród jest coraz bliżej.

Szczęśliwa przyszła mama dołączyła do zdjęcia również wpis.

Rośnie nasz chłopiec jak na drożdżach! Och! Pracowity weekend! Kocham. I coś mi się zdaje, że Dzidziuś też lubi być na Scenie. Tak się wierci i przybiera takie pozy, że lekarze śmieją się, że będzie cyrkowiec. No i dobrze ! Niech rozpiera go energia! Tymczasem u mamy przyszedł czas na ciążowe spodnie. Matko, jak ten czas leci! Pięknego dnia Kochani! Cudownej niedzieli! napisała aktorka

Pokaźnych rozmiarów brzuszek wzbudził wśród fanów zachwyt. Pod postem od razu posypały się komentarze.

Zdrówka i dużo pozytywnych emocji.

Jesteś cudowna kobieta, a mama będziesz jeszcze lepszą. Zdróweczka.

Wygląda Pani przepięknie! Stan błogosławiony Pani służy. Pozdrawiam serdecznie państwo i życzę miłego pięknego dnia. pisali fani

Co prawda Dominika Gwit-Dunaszewska nie podała publicznie dokładnej daty porodu, ale sądząc po wielkości brzuszka, długo wyczekiwany syn pojawi się na świecie już niebawem - przypuszczamy, że jeszcze w tym roku.

