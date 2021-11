Dominika Wysocka wygrała 10. edycję Top Model. Kim jest zwyciężczyni?

Finał każdej edycji Top Model to znane wydarzenie w showbiznesie. Pojawiają się na nim gwiazdy ze świata mody, muzycy czy celebryci. Tym razem gwiazdą muzyczną była Monika Brodka, a wystąpił również Smolasty.

Dominika Wysocka: Kim jest zwyciężczyni Top Model?

W finale zmierzyły się tym razem same kobiety - Julia Sobczyńska, Nicole Akonchong i Dominika Wysocka. Wielką zwyciężczynią jubileuszowej, 10. edycji programu okazała się ta ostatnia.



Dominika Wysocka pochodzi z Koszalina. Kilka dni temu obchodziła swoje 21. urodziny. Do udziału w Top Model zachęcił ją jej chłopak. Sama dziewczyna dopiero z czasem zaczęła wierzyć w swoje możliwości.



Reklama

Dominika Wysocka: Czy była faworytką?

Początkowo nie należała do faworytek jurorów, którzy podkreślali jej komercyjną urodę. Przełomowym momentem okazał się odcinek decydujący o tym, kto pojedzie na Fashion Week do Pragi. Dominika Wysocka poradziła sobie wtedy z zadaniem pozowania do zdjęcia w ważącej 20 kg sukience.



Dla wielu widzów komentujących w internecie Top Model samo dojście Dominiki Wysockiej do finału było zaskoczeniem. Wydawało się, że faworytkami do wygranej są Julia i Nicole, które zgarnęły najwięcej pokazów podczas Fashion Week, co często jest wskazówką do tego, kto może sobie poradzić najlepiej po programie.





Top Model: Finałowe wyniki 10. edycji programu

W samym odcinku finałowym jurorzy najniżej ocenili właśnie późniejszą zwyciężczynię. W ścisłym finale Dominika Wysocka zmierzyła się z Nicole Akonchong i po ogłoszeniu wyników wszyscy wydawali się zaskoczeni, że to nie ta druga dziewczyna wygrała program.



Trzecie miejsce w 10. edycji Top Model zajęła Julia Sobczyńska, która po zakończeniu transmisji w telewizji, na oczach zebranych w studio gości, oświadczyła się swojej dziewczynie. Jak stwierdziła, jest to dla niej, mimo braku zwycięstwa, i tak najszczęśliwszy dzień.

Zobacz także:



Lenka Klimentová zachwyciła podczas finału "Top Model"!



"Top Model": Żona ministra PiS potajemnie wzięła udział w castingu