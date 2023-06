Swoim urokiem i naturalnością roztapiały swego czasu niejedno serce. Gwiazdy, które zapamiętaliśmy z filmów i seriali sprzed lat jako dzieci, dzisiaj są już dorośli. Niektórzy zrezygnowali z kariery, a inni postanowili obrać zupełnie inną ścieżkę. Czym się zajmują i jak teraz wyglądają? Dziecięce gwiazdy zmieniły się nie do poznania.

Aleksandra Szwed

Aleksandra Szwed zadebiutowała na ekranie w wieku zaledwie 9 lat. Jej pierwszą serialową rolą była postać Elizy w serialu "Rodzina zastępcza", w którym przez 10 kolejnych lat występowała u boku Piotra Frączewskiego i Gabrieli Kownackiej.

Wkrótce jej kariera nabrała rozpędu, a młoda aktorka pojawiła się na planie "Niani", "Daleko od noszy", "Teraz albo nigdy", a kolejno "Rancza", Rodzinki.pl" czy "Barw szczęścia". W 2008 zwyciężyła w finale drugiej edycji programu rozrywkowego "Gwiazdy tańczą na lodzie", biorąc również udział w 11. edycji Tańca z gwiazdami. W 2016 zwyciężyła w finale piątej edycji programu rozrywkowego "Twoja twarz brzmi znajomo".

W styczniu 2015 roku Aleksandra Szwed po raz pierwszy została mamą, witając na świecie syna Borysa. W 2021 roku urodziła kolejną pociechę, córkę. Aktorka do dziś czynnie pracuje w show-biznesie i regularnie pojawia się na ekranie.

Misheel Jargalsaikhan

Misheel Jargalsaikhan w lutym 1999 roku, w wieku 11 lat, zadebiutowała na ekranie w serialu "Rodzina zastępcza". Przez osiem lat wcielała się w rolę Zosi, drugiej adoptowanej córki Jacka i Anny Kwiatkowskich. Udział w serialu przyniósł jej ogromną popularność. Po odejściu z produkcji zdecydowała się jednak wycofać z show-biznesu, skupiając się na studiach. W wywiadach Misheel Jargalsaikhan często podkreślała, że chce zostać lekarką.

Wybierając kierunek studiów, Misheel poszła w ślady mamy i babci. Po ukończeniu nauki związała się z medycyną naturalną. Ból leczy specjalnym masażem i akupunkturą. W 2015 powróciła do pracy w świecie mediów, biorąc udział w programach rozrywkowych: Celebrity Splash! i Taniec z gwiazdami.

Krystian Domagała

Mateusz był jedynym biologicznym dzieckiem serialowych Marka i Hanki Mostowiaków. Ich przygody fani serialu "M jak miłość" śledzili przez lata z zapartym tchem. Krystian Domagała, który wcielił się w rolę Mateusza Mostowiaka, to jedna z tych gwiazd, która wręcz dorastała na planie serialu. Na ekranie pojawił się po raz pierwszy jako niemowlę.

Krystian Domagała trafił do "M jak miłość" kiedy miał zaledwie 4 miesiące. Przez to, że na planie spędził niemalże całe życie, ludzie zaczęli utożsamiać go z serialową postacią. W marcu 2021 roku aktor zawiesił pracę na planie z powodów edukacyjnych. Chciał skupić się na przygotowaniach do egzaminu dojrzałości.

Krystian Domagała uwielbia sport, szczególnie piłkę nożną. Dalsze plany zawodowe trzyma w tajemnicy.

Julia Wróblewska

Julię Wróblewską większość widzów przez lata kojarzyła z rolą uroczej dziewczynki z komedii romantycznej "Tylko mnie kochaj". Wcielając się w Michalinę Julia Wróblewska miała zaledwie 8 lat. To jedna z tych gwiazd, która dosłownie dorastała na naszych oczach.

Wkrótce wystąpiła bowiem również w takich produkcjach, jak "M jak miłość", "Listy do M.", "Magda M." czy "Och, Karol 2". Była też uczestniczką "Celebrity Splash!", "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami" i " Agent - Gwiazdy".

Mimo iż występy na ekranie przyniosły Julii Wróblewskiej szeroką rozpoznawalność, wiązały się również z ogromem negatywnych komentarzy, które przez lata uderzały w młodą aktorkę. W końcu Julia Wróblewska postanowiła wycofać się z show-biznesu. Była również jedną z pierwszych gwiazd, które odważyły się otwarcie mówić o swoich zmaganiach z problemami psychicznymi.

Mateusz Pawłowski

Mateusz Pawłowski przez wiele lat był jedną z najbardziej rozpoznawalnych dziecięcych gwiazd w Polsce. Sławę przyniosła mu rola Kacpra Boskiego w serialu "Rodzinka.pl", na planie którego wystąpił po raz pierwszy w wieku zaledwie 7 lat. Podczas gdy wielu wróżyło mu karierę, po zdjęciach do popularnego serialu na długo zniknął z show-biznesu.

Dziś serialowy Kacperek jest już dorosłym mężczyzną. Niedawno, podobnie jak większość osób w jego wieku, skorzystał z możliwości rozpoczęcia kursu na prawo jazdy. Przeszedł wszystkie testy i zdał egzamin państwowy, chwaląc się tym faktem w mediach społecznościowych.

