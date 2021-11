"Radek oświadczył mi się ze trzy cztery razy, pierścionki przyjmowałam, z decyzją było gorzej. Później los zdecydował trochę za nas, bo wszyscy chyba wiedzą, że Radek miał wypadek ileś lat temu, w związku z tym pomyślałam sobie, że będę sama, nic mi nie zostanie, gdy zostanę sama. Pomyślałam, że to był największy błąd, bo ja się bałam tego ślubu. Natychmiast jak ozdrowiał i mi się oświadczył, to oczywiście przyjęłam i wzięliśmy ślub i powiem, że była to jedna z najlepszych decyzji, jaką podjęłam"