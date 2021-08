Katarzyna Cichopek pozuje na moście w kusej sukience!

Katarzyna Cichopek rozgrzała fanów jednym zdjęciem

Katarzyna Cichopek od lat zachwyca swoją sylwetką. Mimo upływających lat, wciąż jest w szczycie swojej formy.

Gdy zaczynała swoją karierę w telewizji, była nieśmiałą, nieco pulchną dziewczyną. Wszystko odmieniło się, gdy poszła do programu "Taniec z gwiazdami".



Pokochała zarówno swojego tanecznego partnera, który później został jej mężem, ale także pokochała taniec.



Ta aktywność fizyczna dała jej wiele radości i ciało bliskie ideałowi. Tego nie zmieniły nawet dwa porody. Często pokazuje zdjęcia z siłowni, albo z domowego zacisza, gdzie ćwiczy w pocie czoła i motywuje swoje fanki do tego samego.



Efekty widać gołym okiem, zwłaszcza jeżeli Kasia założy na siebie coś, co podkreśla jej kształty.



Tak było i tym razem, gdy zdecydowała się na złotą, niezwykle kusą sukienkę. Fani nie mogli się jej nachwalić, a temperatura w komentarzach pod zdjęciem osiągnęła najwyższy poziom!



Wystarczyło tylko jedno zdjęcie, żeby rozgrzać internautów do czerwoności.

