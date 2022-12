Spis treści: 01 Edyta Herbuś pręży się na Instagramie

02 Herbuś do fanów: "To nie takie proste"

03 Nowe zdjęcia Herbuś. Posypały się komplementy

Edyta Herbuś to tancerka i aktorka, której popularność przyniósł program "Taniec z gwiazdami" i role w serialach takich jak "Na wspólnej" czy "Pierwsza miłość". Gwiazd od kilku lat jest szczęśliwie zakochana - jej partnerem jest Piotr Bukowiecki.

Gwiazda na Instagramie chętnie relacjonuje swoje życie zawodowe i prywatne. Oprócz tego dzieli się również inspirującymi wpisami. Na Instagramie obecnie obserwuje ją ponad 253 tys. osób. Herbuś pozostaje w stałym kontakcie ze swoimi fanami.

Instagram Post Rozwiń

Zobacz również: Cichopek pokazała się w świątecznej stylizacji. "Kto tę panią ubiera?"

Reklama

Edyta Herbuś pręży się na Instagramie

Tym razem Edyta Herbuś pochwaliła się zdjęciami, na których widzimy ją w zmysłowych pozach. Gwiazda postanowiła pochwalić się sylwetką w dwuczęściowym komplecie. Uwagę zwracają przede wszystkim zgrabne nogi tancerki.

Zdjęcia to nie wszystko. Celebrytka postanowiła je opatrzyć wpisem na temat medytacji i wdzięczności.

- Dziękuję za to, co jest . Dziękuję za to, co mam . Dziękuję za wszystko, czego doświadczyłam. Ten tydzień zaczynam od wdzięczności . Po kilku mocnych lekcjach pokory w ostatnim czasie, dziś czuję przypływ mocy i wdzięczność za to, że udało mi się znaleźć mądrość, która do mnie przyszła. Szczególnie z tymi najtrudniejszymi doświadczeniami ... Myślę, że nie ma nic gorszego, niż to, by po trudnych lekcjach, pozostać w roli ofiary. Tam uchodzi z nas życie. Wybieram zwycięstwo - napisała Edyta Herbuś.

Instagram Post Rozwiń

Zobacz również: Doda kusi w skąpym bikini

Herbuś do fanów: "To nie takie proste"

Gwiazda zwróciła się też do swoich obserwatorów.

- Jeśli też zmagacie się z mocnymi wyzwaniami, których nie brakuje w ostatnim czasie, życzę wam spojrzenia na nie z innej strony, sercem, łagodnie dla siebie i innych, bo wszyscy jesteśmy niedoskonali. Wybaczenie daje ulgę. To nie takie proste, wiem, szczególnie , gdy w grę wchodzą silne emocje... Ale warto. Wtedy wzrastamy. Przytulam Was ciepło. Jak się macie? - zapytała Herbuś.

Zobacz również: Rihanna w sukience polskiej projektantki

Nowe zdjęcia Herbuś. Posypały się komplementy

Fani w komentarzach podziękowali za radę i podzielili się swoimi doświadczeniami. Części z nich nie umknęły same zdjęcia i chętnie komplementowali celebrytkę.

"Masz świetną figurę i zgrabne nogi", "Ty masz to coś!", "Piękna kobieta", "Piękno i gracja", "Piękna, mądra, pełna pozytywnej energii" to tylko niektóre z komplementów, które Herbuś może dołączyć do swojej kolekcji.

***