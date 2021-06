"No nie, nie rozebrałabym się już. To się zmienia absolutnie. Zmieniło mi się wiele poglądów, odkąd Mia przyszła na świat. Myślę, że dla wielu mężczyzn jestem tylko ciałem. Przez to, że mam dziecko, mężczyźni inaczej na mnie patrzą. Nie mam na sobie tych facetów już. Czuję się komfortowo i lepiej. Dojrzałam. Bardzo dziękuję za to Mii, że się pojawiła. Ja mam wrażenie, że ona ocaliła moje życie" - powiedziała Natalia Siwiec z wywiadzie dla "Gala studio".