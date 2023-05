Ewa Farna w ostatnich latach rzadko pojawiała się publicznie. Jedna z najpopularniejszych polskich (i czeskich) wokalistek skupiła się bowiem na rodzinie - we wrześniu 2017 roku poślubiła muzyka Martina Chobota, a już dwa lata później na świecie pojawił się ich pierwszy syn Artur. W 2022 roku Ewa urodziła córkę Ellę. Cała rodzina mieszka obecnie w Pradze, ale wokalistka od czasu do czasu wpada do Polski, by przypomnieć o sobie fanom.

Ewa Farna dość prężnie działa także na Instagramie, gdzie zebrała już sporą armię 672 tysięcy fanów. Na bieżąco dzieli się tam ona z nimi zdjęciami i filmikami z prywatnego i zawodowego życia. Ostatnio zapowiedziała dwa duże, urodzinowe koncerty. W sierpniu wokalistka świętować będzie 30-ste urodziny i z tej okazji planuje dwie, muzyczne imprezy - w Pradze i w Warszawie. Jak zapowiedziała, to właśnie z fanami chce świętować "trzydziestkę".

Choć do urodzinowego koncertu w Warszawie zostało jeszcze trochę czasu, to Ewa pojawiła się w Polsce - wzięła udział w panelu dyskusyjnym znanej marki kosmetycznej i zaskoczyła odważną stylizacją.

Ewa Farna zaskoczyła nową fryzurą. Lansuje zapomniany trend

Ewa Farna pojawiła się na branżowej imprezie i od razu skupiła na sobie wzrok wszystkich zebranych gości. Nic dziwnego, bo gwiazda, która raczej rzadko eksperymentuje z wyglądem, zdecydowała się na bardzo oryginalną stylizację.

Autorka hitów "Cicho" czy "Ewakuacja" wystąpiła w niebiesko-czarnej marynarce z klapami, do której dobrała biały t-shirt, czarne spodnie i masywne, militarne buty. Najwięcej emocji wzbudziła jednak fryzura gwiazdy. Ewa zdecydowała się na wysoko upiętego kucyka i oryginalną grzywkę - "ulizane" na czole włosy ułożone zostały w specyficzną sieć - taka fryzura była kiedyś bardzo popularna, nosiła ją np. Jennifer Lopez.

Zdjęcie Ewa Farna z Marią Dębską / Niemiec / AKPA

Zdjęcie Ewa Farna nie przejmuje się słowami krytyki / Niemiec / AKPA

O ile modowa stylizacja wokalistki spotkała się z ciepłym przyjęciem, to fryzura wzbudziła sporo, dość skrajnych emocji. Mimo to, Ewa Farna wyjaśniła na Instagramie, że nie przejmuje się krytyką, bo nigdy nie zadowoli wszystkich. Tak naprawdę ma się podobać sobie, a jej bliscy kochają ją niezależnie od mniej lub bardziej trafionych fryzur...

Zgadzacie się z takim podejściem?

