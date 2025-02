Ewa Wachowicz zadała szyku. Bluzka przypadnie do gustu paniom 50 plus

Styl Ewy Wachowicz nie bez powodu może stać się inspiracją dla dojrzałych kobiet. Znana restauratorka udowadnia, że w każdym wieku można eksperymentować z modą. Tym razem w programie halo tu polsat zaprezentowała się we wzorzystej bluzce. Fason ten z pewnością przypadnie do gustu paniom 50 plus.