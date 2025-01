Na wiosennej ramówce Telewizji Polsat dosłownie powiało wiosną. Wszystko za sprawą stylizacji Ewy Wachowicz, w której gwiazda pojawiła się, by wciąż promować swój program kulinarny.

Dopełnieniem stylizacji były klasyczne szpilki w neutralnym odcieniu oraz minimalistyczna biżuteria, co podkreśliło jej naturalną elegancję. Wachowicz zdecydowała się na delikatny makijaż i rozpuszczone blond włosy z charakterystyczną grzywką, która zdecydowanie odejmuje lat gwieździe.

To także dodało jej świeżości i wdzięku. Jej wybór został doceniony przez obserwatorów, którzy porównywali ją do współczesnej Barbie ze względu na kolorystykę i stylizację.

Róż nadal w trendach? Ewa Wachowicz już to wie

W 2024 roku kolor różowy królował w świecie mody, a wszystko za sprawą hitowego filmu "Barbie". Gwiazdy oszalały na punkcie pudrowych odcieni tego koloru i wiele wskazuje na to, że choć miłość do produkcji filmowej już przeminęła, to moda na róż może śmiało pozostać w świecie mody na dłużej.