Gwiazdy po 50-tce, które zachwycają formą!

Jennifer Lopez skończyła w weekend 52 lata i trudno oprzeć się wrażeniu, że przeżywa właśnie drugą młodość. Gwiazda wrzuciła na Instagram zdjęcia w bikini i po raz pierwszy oficjalnie pochwaliła się związkiem z aktorem, Benem Affleckiem. Lopez i Affleck byli już parą, ponad 20 lat temu, ale rozstali się, a jako oficjalny powód podano wtedy nadmierne zainteresowanie mediów i fanów ich relacją. Dziś o powrocie słynnej pary znów mówi cały świat, uwagę fanów przykuła również życiowa forma Jennifer Lopez.



Jennifer Lopez świętowała 52. urodziny w kusym bikini, które podkreśliło jej nienaganną sylwetkę. Wokalistka nigdy nie kryła, że doskonałą formę zawdzięcza regularnym treningom. Gwiazda uwielbia pole dance, trening siłowy i intensywne ćwiczenia na mięśnie brzucha. Nie bez znaczenia jest także właściwa dieta - Lopez je cztery posiłki dziennie, stawia na dania z dużą zawartością białka, a jej ulubionym obiadem jest sałatka z łososiem. Efekt? Jej najnowsze zdjęcia mogą wpędzić w kompleksy niejedną nastolatkę!

Gwen Stefani

51-letnia Gwen Stefani to jedna z najpopularniejszych wokalistek ostatnich dekad i autorka niezapomnianego hitu "Don't speak". Gwen to również prawdziwa ikona stylu, projektantka mody, a teraz również młoda żona! 3 lipca 2021 roku Gwen wyszła za mąż za swojego wieloletniego partnera, poznanego na planie programu "The Voice", piosenkarza country, Blake'a Sheltona.



Gwen Stefani przekroczyła pięćdziesiątkę, ale można odnieść wrażenie, że nigdy wcześniej nie wyglądała lepiej! Wokalistka zachwyca perfekcyjną, szczupłą sylwetką, a na jej twarzy ciężko dopatrzyć się oznak upływającego czasu. Gwen przyznaje jednak, że nad swoją niesamowitą formą musi ciężko pracować, ma bowiem spore skłonności do tycia i jej sylwetka to efekt katorżniczych treningów i ścisłej diety.



Gwen Stefani stawia na codzienny trening siłowy, zdrową, wegańską dietę, ćwiczenia fitness oraz jogging. W jednym z wywiadów przyznała, że nie ma dróg na skróty:



- Musisz po prostu jeść zdrowo, ćwiczyć i torturować się! Ćwiczenia służą bardziej mojemu mózgowi, niż ciału - zdradziła Gwen Stefani.





Cindy Crawford

Cindy Crawford to jedna z największych ikon lat 90., topmodelka i członkini "Wielkiej szóstki", która zrzeszała modelki mające największy wpływ na świat mody i popkulturę. Modelka ma na koncie pokazy dla największych projektantów takich jak Chanel, Valentino czy Dior, setki okładek najbardziej poczytnych magazynów i kampanie dla takich marek jak Pepsi, Revlon czy L'oreal. Cindy Crawford wciąż zachwyca formą i nienaganną sylwetką, więc trudno uwierzyć, że skończyła już 55 lat!



Cindy jest szczęśliwą żoną i mamą dwójki dzieci, z których każde zdecydowało się na karierę w modelingu. Choć rodzina to dla niej priorytet, Cindy nie zwalnia tempa i wciąż bierze udział w sesjach zdjęciowych, regularnie pojawia się również na okładkach magazynów modowych. Topmodelka może pozwolić sobie na aktywność zawodową, bo wciąż zachwyca szczupłą sylwetką i młodym wyglądem.



Sekret Cindy Crawford jest prosty - modelka codziennie trenuje fitness, unika mięsa, chleba i słodyczy, a jej tradycyjne śniadanie składa się z owocu i szklanki niegazowanej wody mineralnej.



Elle Macpherson

Elle Macpherson to australijska modelka, aktorka i prezenterka telewizyjna, która już w latach 90. zasłużyła sobie na pseudonim "Ciało". Elle "Body" Macpherson to bowiem jedna z najbardziej wysportowanych modelek w historii, a jej perfekcyjna sylwetka jest efektem ciężkich treningów i zbilansowanej diety. Mimo że skończyła już 57 lat, Elle wciąż jest okazem zdrowia, a figury mogłaby jej pozazdrościć niejedna nastolatka.



Elle stawia na regularne ćwiczenia fizyczne, ale przyznaje, że sekretem jej wyglądu jest również właściwa dieta i cykliczne detoksy. Gwiazda korzysta z pomocy dietetyka, Jamesa Duigana, którego autorskie programy dietetyczne cieszą się ogromną popularnością wśród najlepszych modelek świata.



Elle Macpherson spożywa tylko "czyste", nieprzetworzone produkty, unika cukru oraz alkoholu i je tylko wtedy, gdy jest naprawdę głodna. Topmodelka stawia również na cykliczne głodówki zdrowotne oraz detoksy.



Nicole Kidman

Joga, pilates, jogging, trening siłowy, tenis, pływanie... Nicole Kidman nie ukrywa, że jest wręcz uzależniona od aktywności fizycznej i każdego dnia stara się znaleźć czas na trening. Efekty widać gołym okiem - australijska aktorka i piosenkarka skończyła 54 lata, a wciąż zachwyca perfekcyjną sylwetką i promiennym wyglądem.



Gładka, pozbawiona zmarszczek twarz to według większości ekspertów i siejących ferment w sieci antyfanów aktorki, efekt uzależnienia od botoksu, trzeba jednak przyznać, że dietetyczny i pielęgnacyjny reżim gwiazdy bez wątpienia ma wpływ na jej wygląd. Nicole Kidman spożywa bowiem tylko organiczną żywność, a w jej diecie dominują świeże warzywa i ryby. Aktorka unika również alkoholu oraz słodyczy, a od czasu do czasu serwuje sobie trzydniową dietę jajeczną, której efekty można zobaczyć już po zaledwie trzech dniach.





Pamela Anderson

Symbol lat 90., najsłynniejsza blondynka świata, niezapomniana C.J. Parker z serialu "Słoneczny patrol" - Pamela Anderson to jedna z najpopularniejszych gwiazd ostatnich dekad. Gdy pojawiła się w serialu o odważnych ratownikach z Kalifornii, świat oszalał. Dziś Pamela ma 54 lata i choć pełne rock'n'rollowych przygód życie odcisnęło piętno na jej wyglądzie, znana z zamiłowania do sportu aktorka i modelka wciąż może się pochwalić zgrabną sylwetką.



Gdy Pamela Anderson pojawiła się na planie "Baywatch", była zakochaną w aktywności fizycznej trenerką fitness i marzyła o udziale w zawodach kulturystycznych. Jej pasję do sportu widać było na jej ciele - aktorka mogła się pochwalić mocną, wysportowaną sylwetką i jak wspominają dziś twórcy serialu to właśnie sportowa "rzeźba" pozwoliła jej wywalczyć sobie rolę w serialu. Dziś aktorka wciąż ochoczo prezentuje swoje wdzięki na Instagramie, udowadniając, że w dalszym ciągu może się pochwalić idealną figurą.



Halle Berry

Niezapomniana "Kobieta Kot" skończy w tym roku 55 lat, a wciąż może się pochwalić młodym wyglądem i perfekcyjną sylwetką. Halle Berry zadebiutowała w 1986 roku podczas... wyborów Miss Świata, na których reprezentowała Stany Zjednoczone i udało się jej dostać aż do finału! Aktorka wciąż dba o perfekcyjny wygląd i nawet dziś spokojnie mogłaby konkurować z dużo młodszymi od siebie kandydatkami do tytułu miss. Sekret?



Halle przyznaje, że jest wręcz uzależniona od ćwiczeń fizycznych i regularnie wrzuca na Instagram zdjęcia z treningów. Gwiazda stosuje także restrykcyjną dietę ketogeniczną, a nowy dzień zaczyna od organicznego koktajlu z zielonych warzyw. Berry przyznaje, że spożywa wręcz mikroskopijne porcje posiłków i zapewne one są sekretem jej nienagannej sylwetki.

