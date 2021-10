"Squid Game" to koreański serial, który w krótkim czasie stał się wielkim hitem, bijąc na Netflixie rekordy popularności. Produkcja opowiada historię tajemniczej, przerażającej gry, w której stawką jest 45,6 miliarda wonów. Bierze w niej udział 456 osób, które łączą poważne problemy finansowe. Gra, na którą się decydują, polega na zwycięskim przejściu przez serię dziecięcych zabaw. Jest jednak ekstremalnie okrutna i niebezpieczna - wyeliminowanie oznacza śmierć uczestnika.

Jedną z głównych bohaterek jest Kang Sae-byeok - dorabiająca sobie drobnymi kradzieżami uciekinierka z Korei Północnej, która wspiera swojego młodszego brata i desperacko usiłuje sprowadzić z kraju swoich rodziców. W grze staje się zawodniczką numer 067.

W jej rolę wciela się 27-letnia Ho-Yeon Jung, którą już okrzyknięto jedną z największych gwiazd serialu, a jednocześnie najpopularniejszą koreańską aktorką na Instagramie oraz jedną z najpopularniejszych Koreanek. Po premierze "Squid Game" Jung zaliczyła rekordowy wzrost popularności - od wrześniowej premiery jej konto na Instagramie urosło z 400 tysięcy obserwujących do... ponad 19,3 milionów. Liczba wciąż rośnie.

Ho-Yeon Jung - gwiazda koreańskiego "Top Model"

Ho-Yeon Jung urodziła się w Seulu. Ukończyła Dongduk Women's University, a od szesnastego roku życia jest modelką. W początkach swojej kariery, zanim w 2016 roku przeprowadziła się do Nowego Jorku, nosiła charakterystyczne jaskrawoczerwone włosy. Zwróciły one uwagę wielu dyrektorów castingów w stolicach mody, a sama Jung została dzięki nim bardzo pozytywnie oceniona.

Zdjęcie Ho-yeon Jung przykuła uwagę włosami o charakterystycznym kolorze / Peter White/Getty Images / Getty Images



W swojej karierze pracowała dla największych marek, m. in. dla Marca Jacobsa, Dolce & Gabbany, Chanel, Burberry czy Versace. Występowała także w kampaniach reklamowych Sephory, Hermèsa, Chanel, Gap Inc., została nową globalną ambasadorką reklamową marki Louis Vuitton. Pojawiała się również m. in. w "Vogue Girl Korea" czy w "ELLE Wedding" i trafiała na okładki najbardziej prestiżowych magazynów.

Kariera Jung była tak brawurowa, że "Vogue" nazwał ją nawet "top modelką Korei". Co zabawne - okazało się to prorocze, ponieważ Jung wzięła także udział w czwartym sezonie "Korean's Next Top Model", gdzie zajęła drugie miejsce. Trafiła na listę pięćdziesięciu światowych top modelek znanego w branży serwisu models.com.

Jednocześnie można mówić o niej jako o naprawdę dużym aktorskim odkryciu - rola północnokoreańskiej uchodźczyni była jej filmowym debiutem. Jak wspomina w wypowiedzi dla "Vogue", pierwszą rzeczą, którą powiedziała, kiedy poznała decyzję o obsadzeniu jej w tej roli było: "Dlaczego?". Zdradza, że ucieszyła ją ta wiadomość, ale jednocześnie ogarnął ją też strach.

Gwiazda "Squid Game" czuła się samotna. To łączy ją z Kang Sae-byeok

Ho-Yeon Jung opisuje też, że czuła duże zrozumienie dla postaci Sae-byeok, bo czuła się do niej podobna ze względu na odczuwaną samotność.

"W 2016 roku opuściłam Koreę, aby rozwijać karierę modelki za granicą i spędzałam dużo czasu samotnie. Samotność była w tamtym czasie emocją, którą czułam najbardziej"

- opowiada w magazynie "Vogue".

W innych wypowiedziach dzieli się także, że przygotowując się do roli, stworzyła obszerny dziennik postaci oraz oglądała filmy dokumentalne o Korei Północnej i długo ćwiczyła akcent. Im dłużej pracowała, wcielając się w tę postać, tym bardziej czuła, że się do niej zbliża. "Czas spędzony na graniu jej, był wart każdej sekundy" - komentuje.

Ho-Yeon Jung - życie prywatne gwiazdy "Squid Game"

Jung od 2016 roku jest w związku z południowokoreańskim aktorem Lee Dong-hwi. 36-letni aktor pojawiał się w filmach: "Reply 1988", "The Handmaiden" i "Extreme Job". Był także członkiem zespołu MSG Wannabe, wykonującego R&B.

Jak opisała go w Herald Pop, jej partner jest jej "dobrym przyjacielem i dobrą osobą". Wspomniała także, że jest "bardzo dumny z sukcesu »Squid Game«".

Podkreśliła też, że Lee kibicuje jej i martwi się o nią. "Jest trochę jak tata" - skomentowała.

Jung przyjaźni się też mocno z popularną południowokoreańską wokalistką Jennie Kim, członkinią k-popowego zespołu Blackpink. Piosenkarka mocno wspierała Jung podczas jej pracy na planie "Squid Game". Jak zdradził Lee jung-jae, odtwórca jednej z głównych ról serialu (wcielał się w rolę Seong Gi-huna, zawodnika 456), Jennie pewnego dnia odwiedziła plan zdjęciowy i wysłała ekipie... ciężarówkę kawy, aby dodać otuchy przyjaciółce.

HoYeon Jung ma dwójkę rodzeństwa - siostrę i brata, publicznie nie dzieli się jednak informacjami o nich.

Dziennikarze "Vogue'a" podkreślają, że "jak na kogoś, kto widział, że liczba obserwujących w mediach społecznościowych wzrosła o miliony w ciągu kilku dni, Jung pozostaje niezwykle wyluzowana".



Czy Jung planuje kolejne role? W rozmowie z "Teen Vogue" podkreśliła, że na razie nie ma żadnych planów na przyszłość, chce raczej "uporządkować i ogarnąć" to, co ogromnym sukcesie "Squid Game".



