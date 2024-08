Prócz promiennego wyglądu uwagę jednak zwróciło coś jeszcze - dłoń księżnej Kate. To na niej zazwyczaj błyszczy zaręczynowy pierścionek, ale nie tym razem.

Wygląda jednak na to, że księżna Walii postanowiła coś zmienić i chwali się obecnie nową ozdobą, wyraźnie kontrastującą z intensywnie niebieskim kamieniem, który zwykle nosi na serdecznym palcu.

Kamienie mają znaczenie. Co znajduje się w pierścionku?

Wygląda na to, że księżna Kate zamieniła swój kultowy pierścionek zaręczynowy z szafirem, który kiedyś należał do jej teściowej, księżnej Diany, na nowy pierścionek z ciemnoczerwonymi kamieniami przeplatanymi diamentami.

Same szlachetne kamienie to najpewniej granat i rubin, a mają one wielkie, symboliczne znaczenie i możliwe, że nieprzypadkowo zostały umieszczone w pierścieniu księżnej Kate.