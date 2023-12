Khloe Kardashian znów zachwyciła. Fani oniemieli na widok jej figury

Anna Starmach ma go już w swojej szafie. To hit tego sezonu Irena Santor (z domu Wiśniewska) urodziła się 9 grudnia 1934 roku w Papowie Biskupim. Po wybuchu II wojny światowej członkowie niemieckiej organizacji Selbstschutz zamordowali jej ojca, Bernarda, a ona wraz z matką zamieszkała w Polanicy-Zdroju, gdzie uczęszczała do gimnazjum, a następnie zasadniczej szkoły zawodowej. Nauczyciele i opiekunowie Ireny dość szybko odkryli jej talent wokalny, co pozwoliło jej trafić do Zespołu Pieśni i Tańca "Mazowsze". Tam poznała Stanisława Santora, skrzypka i koncertmistrza orkiestry radiowej, który w przyszłości został jej mężem.

Santor odeszła z „Mazowsza” w 1959 roku i zaczęła karierę solową. Na zlecenie Władysława Szpilmana nagrała m.in. utwory "Maleńki znak" i "Embarass", za który odebrała dwie nagrody na 1. Festiwalu Sopockim w 1961 roku. Współpracowała z kabaretami Wagabunda, U Kierdziołka i Karuzela Warszawska, występowała w Teatrze Syrena i Teatrze Ateneum. W 1966 roku za utwór "Powrócisz tu" otrzymała dwie nagrody na 4. Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu.

W latach 60. pojawiła się także na dużym ekranie, w filmie "Przygoda z piosenką" Stanisława Barei, w którym wcieliła się w rolę gwiazdy estrady - Suzanne Blanche. W latach 70. Irena tylko umacniała swoją pozycję na rynku, pracując na miano jednej z najsłynniejszych wokalistek w kraju. W 1985 roku premierę miał jej wielki hit "Już nie ma dzikich plaż". W 1991 roku na 28. KFPP w Opolu Irena Santor odebrała Nagrodę Honorową Grand Prix za "wybitne osiągnięcia w sztuce interpretacji piosenki".

W 2002 roku Irena Santor wydała krążek "Jeszcze" i ruszyła w trasę koncertową. 23 sierpnia tego roku wystąpiła w Operze Leśnej w finałowej części Sopot Festival 2002 ze swoimi największymi przebojami i premierowymi piosenkami. Santor odebrała wtedy Bursztynowego Słowika za całokształt twórczości. W 2006 roku ponownie wystąpiła w Sopocie. W kolejnych latach wydała jeszcze dwie płyty - "Kręci mnie ten świat" w 2010 roku i "Zamyślenia" oraz "Punkt widzenia" cztery lata później. W 2017 roku jako pierwsza piosenkarka w Polsce otrzymała tytuł doktora honoris causa Akademii Muzycznej w Łodzi. W lipcu 2021 roku Irena Santor oficjalnie zakończyła karierę artystyczną.

Irena Santor i mężczyźni jej życia

W 1958 roku Irena Santor wyszła za mąż za Stanisława Santora, ale po 19 latach małżeństwa para zdecydowała się na rozwód. Przebiegł on jednak w spokojnej i przyjacielskiej atmosferze, a wokalistka opiekowała się byłym mężem, gdy ciężko chorował. W styczniu 2021 roku wyznała, że w 1959 roku urodziła się ich córka Sylwia, która zmarła jednak po dwóch dniach. Para nigdy nie pogodziła się z tą stratą.

Drugim mężczyzną życia Ireny był aktor Zbigniew Korpolewski, którego poznała w warszawskim Teatrze Syrena. Choć nie mieli ślubu, nazywała go mężem i była przy nim aż do jego śmierci w 2017 roku. Odejście ukochanego było dla niej mocnym ciosem, ale stanęła na nogi i zamieszkała sama w swoim warszawskim mieszkaniu.

6 kwietnia 2000 roku u wokalistki wykryto nowotwór piersi. Santor postanowiła przyznać się publicznie do choroby, by wesprzeć inne kobiety, a te zdrowe namawiać do systematycznych badań ginekologicznych i mammograficznych. Wokalistka przeszła operację, która zakończyła się sukcesem - dziś wciąż namawia kobiety do dbania o własne zdrowie.

Choć Irena Santor dobiega już 90-tki, to wciąż zachwyca świetną formą i radością życia. Od czasu do czasu pojawia się też publicznie. Pod koniec października tego roku wzięła udział w uroczystości Inauguracji Roku Akademickiego 2023/24 Collegium Humanum w Warszawie, a w sierpniu sfotografowana została podczas Festiwalu Kultury Żydowskiej Warszawa Singera.

