Izabela Kuna jest bez wątpienia jedną z najpopularniejszych polskich aktorek filmowych oraz teatralnych. Gwiazda od lat cieszy się ogromną sympatią widzów, którzy pokochali ją między innymi za rolę Gośki w filmie "Lejdis". Na co dzień aktorka występuje na deskach Teatru Współczesnego.

52-letnia Izabela Kuna zachwyca formą. Jak to robi?

Izabela Kuna niedawno świętowała swoje 52. urodziny. Pomimo upływu lat gwiazda wciąż zachwyca nienaganną figurą oraz młodzieńczym wyglądem. Jak to robi? Jak wyznała w jednym z wywiadów jej sekretem jest codzienna porcja ćwiczeń.

"Ćwiczę codziennie i wszystkich do tego namawiam. Nie jestem jednak taką sportsmenką, która się musi pocić, spalać kalorie, w ogóle mnie to nie interesuje. Ja się nie lubię męczyć, więc jakieś bieganie, wysiłkowe rzeczy czy sale fitness kompletnie mnie nie interesują. Ale codziennie ćwiczę w domu jogę, ewentualnie robię dobre ćwiczenia rozciągające. Trzeba ćwiczyć, żeby się po prostu dobrze czuć, bo to jest kwestia naszego zdrowia" - powiedziała w rozmowie z Newserią Lifestyle.

Jak dodała, ćwiczenia w domu zapewniają jej duży komfort, gdyż trening może wykonać kiedy chce i jak chce. Regularna aktywność pomogła jej nie tylko wzmocnić kondycję, ale również poprawić samopoczucie i utrzymać zgrabną sylwetkę.

Izabela Kuna topless na okładce magazynu. Co za ciało!

Efekty codziennych treningów aktorki możemy podziwiać na najnowszej okładce magazynu "Wysokie Obcasy", któremu gwiazda udzieliła wywiadu. W jednym z fragmentów zdradziła, jak czuje się ze swoim wiekiem. "Nie oszukujmy się, nie robię już takiego wrażenia na mężczyznach jak w przeszłości. Nie mogę się z tym pogodzić" - przyznała gwiazda.

Fotografia Izabeli Kuny wywołała niemałe zamieszanie w mediach społecznościowych. W komentarzach wybuchła wręcz burza. Wielu internautów nie kryje zaskoczenia, zachwycając się jednocześnie wyglądem 52-latki. "Ogień", "Cudowna w każdym calu", "Jesteś oszałamiająca, bogini" - pisali fani gwiazdy. Znaleźli się jednak tacy, którym zdjęcie nie przypadło do gustu. "Za mocno pomajstrowana, nie można poznać aktorki", "Przykro mi to pisać, bo bardzo panią lubię, na tym zdjęciu nie poznałem" - pisali inni.

