Irena Santor latami była nie tylko jedną z najbardziej utytułowanych, ale i najbardziej lubianych polskich wokalistek. Nic dziwnego, że fanów interesowało też zawsze życie prywatne wokalistki. W 1958 roku Irena wyszła za mąż za Stanisława Santora, ale po 19 latach małżeństwa para zdecydowała się na rozwód. Przebiegł on jednak w spokojnej i przyjacielskiej atmosferze, a wokalistka opiekowała się byłym mężem, gdy ciężko chorował. Drugim mężczyzną życia Ireny był aktor Zbigniew Korpolewski, którego poznała w warszawskim Teatrze Syrena. Choć nie mieli ślubu, nazywała go mężem i była przy nim aż do jego śmierci w 2017 roku. Odejście ukochanego było dla niej mocnym ciosem, ale stanęła na nogi i zamieszkała sama w swoim warszawskim mieszkaniu.