Jak wygląda dziś gwiazda "Melrose Place"? Czas się dla niej zatrzymał

Już podczas nauki w szkole średniej Thorne-Smith zainteresowała się teatrem, a w 1986 roku zadebiutowała na wielkim ekranie. Był to zresztą debiut niezwykły - aktorka pojawiła się w filmie "Lucas" u boku samej Demi Moore i Charliego Sheena. Aż do końca lat 80. Courtney grała regularnie w filmach, ale czas pokazał, że największą popularność miała przynieść jej telewizja. Gwiazda pojawiała się na planach takich seriali jak "Day by Day" czy "Growing Pans", ale prawdziwą sławę przyniosła jej rola w wielkim hicie samego Aarona Spellinga.