Jennie Garth rozpoczęła karierę w modelingu już jako 13-latka. Dwa lata później wygrała lokalny konkurs talentów w Illinois i postanowiła spróbować swoich sił w aktorstwie. Chwilę później porzuciła szkołę i wyruszyła z matką na podbój Los Angeles. Już w przeciągu roku została wybrana do roli Kelly Taylor w nowym serialu Aarona Spellinga "Beverly Hills 90210".

Jennie Garth pracowała na planie kultowego serialu przez dziesięć lat i jest jednym z niewielu członków obsady, którzy pojawili się we wszystkich odcinkach show. Aktorka zagrała także w serialu "90210", będącym spin-offem produkcji oraz w reebocie z 2019 roku - "BH90210".

Choć Jennnie Garth znana jest głównie z roli Kelly Taylor, to regularnie występowała także w filmach, w tym w popularnej "Gwieździe" z 1993 roku czy w "Powrocie do Streetsville". Na wielkim ekranie mogliśmy ją ostatnio oglądać w 2021 roku - pojawiła się wtedy w produkcjach "Życzliwość na święta" oraz "Na pewną śmierć: Historia Ashley Reeves".

Jennie aktywnie działa także w mediach społecznościowych, a jej konto na Instagramie obserwuje już ponad 1,1 miliona fanów. Aktorka regularnie dzieli się tam z nimi migawkami z prywatnego i zawodowego życia, a ostatnio zamieszcza również filmiki z treningów i efekty swojej spektakularnej metamorfozy. Teraz postanowiła udowodnić, jak bardzo jest silna!

Jennie Garth chwali się formą. Jej metamorfoza robi wrażenie

Jennie Garth od kilku lat intensywnie trenuje i pracuje nad swoją sylwetką. Na Instagramie chętnie dzieli się filmikami z treningów pod okiem trenera, przygotowuje zdrowe posiłki i przekąski. Aktorka wrzuca także zdjęcia w sportowych strojach, prezentując swoją szczupłą, wyćwiczoną sylwetkę.

Gwiazda "Beverly Hills 90210" postanowiła również zaprezentować fanom swoją siłę i wrzuciła na Instagrama filmik, na którym podnosi na plaży swojego przyjaciela. Choć udało jej się udźwignąć mężczyznę, to trwało to jednak zaledwie chwilę i przyjaciel Jennie z impetem upadł na ziemię. Cała sytuacja mocno ubawiła aktorkę, ale zaniepokoiła fanów, którzy piszą, by uważała na plecy. Myślicie, że powinna jeszcze popracować nad siłą?

