Konieczność pożegnania się z Mattym wywołała szaloną falę emocji, jakich nigdy wcześniej nie odczułam. Na pewnym etapie życia wszyscy doświadczamy straty - straty życia albo miłości. Kiedy jesteś w stanie naprawdę zanurzyć się w żałobie, pozwala ci to poczuć wdzięczność za to, że pokochałeś kogoś tak głęboko. A my kochaliśmy go bezgranicznie. Był częścią naszego DNA. Zawsze była nas szóstka. To była rodzina, którą sobie wybraliśmy i która na zawsze odmieniła nasze życie. Matty uwielbiał rozśmieszać ludzi. Jak sam kiedyś powiedział, gdy nie słyszał śmiechu widowni, myślał, że zaraz umrze. Jego życie od tego zależało. Niewątpliwie odniósł na tym polu ogromny sukces