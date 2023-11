Spis treści: 01 Jennifer Lopez chwali się zgrabną sylwetką. Wyeksponowała płaski brzuch

02 Jennifer Lopez. Tak dba o sylwetkę

03 Lopez i jej sekret promiennej cery

04 Jennifer Lopez: kariera

Jennifer Lopez nadal wie, jak znaleźć się w centrum zainteresowania. W ostatnim czasie o gwieździe jest głośno ze względu na współpracę ze znaną marką, z którą stworzyła kolekcję bielizny. Fani z kolei z niecierpliwością czekają na nowy album artystki "This Is Me... Now", który ma się ukazać w 2024 roku.

Jennifer Lopez chwali się zgrabną sylwetką. Wyeksponowała płaski brzuch

Zdjęcie Jennifer Lopez eksponuje płaski brzuch / Backgrid/East News / East News

Jedna z najsłynniejszych piosenkarek nie daje o sobie zapomnieć. Na Instagramie regularnie publikuje nowe zdjęcia dokumentujące jej aktualne poczynania. Od czasu do czasu gwiazda daje się też przyłapać fotoreporterom. Tym razem uwiecznili Jennifer w naturalnym wydaniu, tuż po wyjściu z siłowni. Piosenkarka opuszczała ją oczywiście w sportowym wydaniu.

Lopez postawiła na czarną, krótką bluzę z kapturem, która wyeksponowała jej płaski brzuch. To jednak nie koniec - piosenkarka dobrała do niej obcisłe legginsy podkreślające sylwetkę. Całość uzupełniła białym butami. Gwiazda zdecydowała się też schować za ciemnymi okularami.

Jennifer Lopez. Tak dba o sylwetkę

54-letnia Jennifer Lopez zachwyca perfekcyjną figurą. Gwiazda w rozmowie z "UsWeekly" zdradziła, że to przede wszystkim efekt aktywności fizycznej. Lopez wstaje często przed piątą rano, aby wykonać trening. Łączy różne aktywności - biega, boksuje, stosuje trening siłowy. Nie jest też tajemnicą, że jedną z najważniejszych form ruchu jest dla niej taniec. Lopez trenuje od czterech do pięciu razy w tygodniu. Pomimo intensywnego trybu życia, jaki prowadzi, poranny trening jest obowiązkową częścią każdego dnia.

Piosenkarka prowadzi zdrowy styl życia. W swojej codziennej diecie unika żywności przetworzonej i niezdrowych przekąsek. W jej menu znajdują się szpinak, jarmuż, ziemniaki, komosa ryżowa, truskawki, maliny, jagody, jogurty, owsianka, ryby, białka jaj, mięso z indyka czy wołowina. Lopez dba tez o regularne picie wody - każdego dnia wypija siedem szklanek wody dziennie.

Lopez i jej sekret promiennej cery

Lopez zachwyca nie tylko sylwetką, ale również promienną cerą. Fani wielokrotnie zwracali uwagę, że na jej twarzy próżno szukać zmarszczek. Duży wpływ ma na to odpowiednie nawodnienie i zdrowe odżywianie. Oczywiście gwiazda stosuje też odpowiednie kremy, wśród których znajdują się przede wszystkim te z filtrem. Lopez sięga również po kosmetyki z kwasem glikolowym. Dba też o dokładne zmywanie makijażu przed snem.

Jennifer Lopez: kariera

Zdjęcie Jennifer Lopez to jedna z najpopularniejszych piosenkarek na świecie. Jej nowy album ma się ukazać w 2024 roku / AA/ABACA/Abaca/East News / East News

W przeciągu swojej kariery Lopez nagrała ponad 10 albumów, z których pochodzą hity takie jak "Jenny from the Block", "On the floor", "Papi", "Waiting for tonight", "Love don’t cost a thing" czy "Play". Od debiutu artystki na rynku muzycznym minęło ponad 20 lat, a gwiazda nadal znajduje się w czołówce najpopularniejszych piosenkarek na świecie.

W 2022 roku na Netflixie ukazał się dokument "Jennifer Lopez: Halftime" opowiadający o karierze wokalistki i przygotowaniach do występu podczas finału Super Bowl. Obecnie gwiazda przygotowuje się do wydania nowego albumu "This Is Me... Now". Będzie to pierwszy solowy krążek artystki od ośmiu lat.

