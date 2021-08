Jennifer Lopez ma nową fryzurę, która odejmuje lat! To hit

Jennifer Lopez promuje nowe uczesanie. Ta fryzura to hit!

Jennifer Lopez promienieje. Nie wiadomo, czy to zasługa nowego partnera, czy nowej fryzury? Jedno jest pewne wokalistka, która ma 52 lata, na zdjęciach wygląda jak nastolatka. Jak ona to robi?



Po pierwsze nie boi się eksperymentować. JLo odrzuca zdanie "W tym wieku już nie wypada" i dlatego jej look jest świeży i inspirujący dla innych kobiet bez względu na wiek. Spójrzcie na fryzurę. Jak ją zrobić? Zacznijmy od przedziałka na środku.



Następnie dotknijmy palcami skroni. Jeżeli znalazłyście te punkty, połóżcie na nie kciuki i przesuńcie je do tyłu, zbierając włosy w kitkę. Ta naturalnie wyznaczona linia sprawi, że dzięki temu uczesaniu skóra czoła będzie bardziej napięta, a oczy lekko podniosą się do góry, tworząc tzw. kocie spojrzenie.



Ważna jest gumka, która powinna dobrze trzymać włosy, w przeciwnym razie fryzura rozpadnie się po kilkunastu minutach. Jeżeli zależy nam na stylu romantycznym, to wystarczy pofalować wypuszczone po bokach pasma, a do upięcia z tyłu wykorzystać biżuterię do włosów. Możemy zostać przy kitce lub upinamy delikatnego koka, obie wersje prezentują się dobrze. Wszystko, zależy od stylizacji, okazji i naszych upodobań.



Neonowe kolory wciąż są modne

Wracając do wizerunku Jennifer Lopez, co jeszcze zwraca waszą uwagę? Cera i makijaż prezentują się rewelacyjnie, a opalenizna jest idealnym tłem. Zwróćcie uwagę na jeszcze jeden szczegół. Kolor stylizacji. JLo nie unika neonów. Powód? Ubrania w tych kolorach odbijają światło, a tym samym odejmują lat i pięknie podkreślają kolor oczu. Bierzcie to pod uwagę, szukając koszuli, sukienki lub dodatków. Czasami szal dodany do stylizacji potrafi wiele zmienić na plus! Nie bójcie się kontrastów.



