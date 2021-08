Trudno oprzeć się wrażeniu, że Jennifer Lopez przeżywa ostatnio drugą młodość. 52- letnia gwiazda wróciła do swojej wielkiej miłości sprzed dwudziestu lat, aktora Bena Afflecka i promienieje szczęściem. Wokalistka i aktorka zachwyca również fenomenalną figurą, którą w ostatnim czasie chętniej chwali się w mediach społecznościowych. Nic dziwnego, Jennifer Lopez może się poszczycić ciałem bogini!

