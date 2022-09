Jessica Alves i jej operacje. Zaczęło się od nosa

W lipcu 2022 Jessica Alves poleciała do Azerbejdżanu, by poddać się kolejnej, już trudno zliczyć której, operacji plastycznej twarzy. Gwiazda, pochodząca z Brazylii, a mieszkająca obecnie w Wielkiej Brytanii, jest uzależniona od poprawiania swojej urody.

Wszystko zaczęło się niewinnie, od korekty nosa, jednak to był dopiero początek jej zmian. Alves urodziła się jako chłopie, ale nigdy nie czuła się dobrze w swojej płci.

Usilnie dążyła do tego, by przejść korektę płci. Najpierw zamiary te hamował ojciec Alves, a następnie pojawiły się przeciwskazania medyczne do zabiegu. W końcu jednak Jessice Alves udało się dopiąć swego i dziś dobrze czuje się w swoim ciele, choć wciąż je modyfikuje.

Byś jak żywa lalka Barbie. Jessica Alves nie przestaje się operować

Celebrytka postawiła sobie za cel wyglądać jak żywa lalka Barbie i wydaje w tym celu istną fortunę, by jak najbardziej upodobnić się do słynnej lalki.

Na profilu Alves w mediach społecznościowych wciąż pojawiają się nowe zdjęcia, które pokazują, jak bardzo zmienia się nie tylko ciało celebrytki, ale i twarz.

Na portretach skóra przy oczach Alves jest napięta, a nos tak wąski, że najwyraźniej utrudnia to oddychanie gwieździe. Usta zaś są tak powiększone, że Jessica ma problem z ich domknięciem.

Ona jednak wydaje się być szczęśliwa i wciąż poddaje się nowym zabiegom. Jej przemianę dostrzegają i pochwalają także wierni fani, którzy są zdania, że jeżeli takie modyfikacje sprawiają, że Alves czuje się dobrze, to niech robi to dalej.

