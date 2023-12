Wymarzony dom Jessicy Simpson

Jessica Simpson kupiła willę w ekskluzywnej kalifornijskiej dzielnicy w 2013 roku. Jessica kupiła dom wybudowany w 2001 roku od Ozzy'ego i Sharon Osbourne za 11,5 miliona dolarów, czyli prawie o 1 milion dolarów mniej, niż za niego zapłacili w 2007.

Piękna posiadłość robi wrażenie, a sama Jessica starała się jej nadać charakter rancza. Dziś mieszka tam ze swoim mężem i dziećmi i uwielbia chwalić się wnętrzem tego ekskluzywnego domu, w którym nie brakuje niczego.

Okres świąt to także okazja do zmian w jej ukochanej willi. Jessica Simpson już pochwaliła się choinką, która stanęła w okrągłym hallu domu. Spiralna klatka schodowa jest dosłownie stworzona po to, by na jej środku stała choinka.

W tym roku gwiazda zdecydowała się, że będzie ona naprawdę duża.

Choinka ubrana na bogato

Gwiazda pochwaliła się zdjęciem, na którym pozuje na tle swojej choinki. Świąteczne drzewko jest tak gęsto ubrane w bombki i inne bożonarodzeniowe ozdoby, że nie widać spod nich pojedynczych gałęzi.

Taki blichtr celebrytka uwielbia i Boże Narodzenie jest dla niej okazją, żeby zaszaleć z ozdobami w domu. Prócz choinki na kręconych schodach pojawiły się także girlandy, dopełniając całości świątecznego klimatu.

W tym roku aktorka postawiła jednak na klasykę, gdyż w tamtym w roku w jej domu królowała ekstrawagancja pod postacią czerwonej choinki. Jak widać, celebrytka zmienia style zarówno jeżeli chodzi o swoją szafę, jak i o bożonarodzeniowe dekoracje.