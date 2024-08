Joanna Opozda to polska aktorka i modelka. Jest znana głównie z występów w polskich serialach telewizyjnych, filmach oraz jako uczestniczka programów rozrywkowych . Zdobyła popularność dzięki rolom w polskich serialach telewizyjnych, takich jak "Pierwsza miłość", gdzie wcieliła się w postać Jowity Kaczmarek, oraz "M jak miłość".

To zajęcie wciąż jest poboczną gałęzią jej pracy, a uroda Joanny mimo upływu lat niezmiennie zachwyca . Udowadnia to wciąż, a teraz dodatkowo zaskoczyła swoich fanów właśnie w kwestii swojej urody.

Blond włosy, piękne oczy i delikatne rysy twarzy to znaki rozpoznawcze Joanny Opozdy i to właśnie włosów dotyczy zmiana wyglądu gwiazdy.

Gwiazda pochwaliła się nagraniem w nowych włosach i zachwyciła swoich fanów . Zdecydowała się na nowoczesne, nieco asymetryczne cięcie i postawiła na falowaną, lekko nieokiełznaną formę całej fryzury, co dodało jej bez wątpienia kobiecości.

Mocny charakter fryzury w doskonały sposób kontrastuje z jej delikatną urodą i dzięki temu Joanna Opozda wygląda intrygująco. Uwidoczniły się także rysy twarzy gwiazdy, a przez to stała się nieco podobna do Izabelli Scorupco - równie pięknej co Joanna gwiazdy.