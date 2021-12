- Ja tutaj za chwilę wstawię wam screeny wszystkich wiadomości, które pani Antonina wysyłała do innych osób. Pisała m.in. do pana Piotra Gąsowskiego, gdy ten leżał w szpitalu chory na covida, ona życzyła mu śmierci. Naśmiewała się z guza pani Doroty Gardias, wysyłała obrzydliwe wiadomości do pani Karoliny Korwin Piotrowskiej. Tego jest masa, ludzi odezwało się do mnie naprawdę sporo i myślę, że uda się zrobić jakiś pozew zbiorowy