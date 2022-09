Spis treści: 01 Joanna Racewicz znów zachwyca na Instagramie

02 Fani komplementują Joannę Racewicz

03 Racewicz skradła spojrzenia, ale serca internautów skradł...

04 Joanna Racewicz i jej stylizacje

05 Joanna Racewicz w jesiennej stylizacji

Joanna Racewicz to aktywna użytkowniczka mediów społecznościowych. Na Instagramie chętnie publikuje posty, w których dzieli się z internautami swoimi przemyśleniami. Dziennikarka relacjonuje również swoje podróże i to, jak spędza czas wolny. Jej profil to również prawdziwa skarbnica modowych inspiracji.

Joanna Racewicz znów zachwyca na Instagramie

Joanna Racewicz po raz kolejny inspiruje elegancką stylizacją. Tym razem popularna dziennikarka postawiła na kolor! Gwiazda opublikowała zdjęcie, do którego pozuje w długiej, niebieskiej sukience z dekoltem. Talię podkreśliła paskiem z metalowych kółek.

Reklama

- Może to już ostatni moment, żeby poczuć ciepły wiatr we włosach? W końcu liczą się tylko chwile - napisała na Instagramie Joanna Racewicz.

Instagram Post

Zobacz również: Martyna Wojciechowska na zdjęciu sprzed lat. Chce wrócić do dawnej fryzury?

Fani komplementują Joannę Racewicz

Pod zdjęciem Joanny Racewicz posypały się komplementy zachwyconych fanów:

Wow!!!Ten kolor jest stworzony dla Ciebie Joasiu!

Przepiękna...kobieta, suknia oraz piesek

Jest Pani piękną i mądra kobietą podziwiam Panią, a resztę komentarzy wyrzućmy do kosza

Suknia w moim ulubionym kolorze. W zasadzie samochód też. Pięknie

Ładna sukienka i ładnie w niej Pani wygląda

Instagram Post

Zobacz również: Tak wygląda ciało 54-letniej gwiazdy telewizji. Młodsze koleżanki jej zazdroszczą

Racewicz skradła spojrzenia, ale serca internautów skradł...

Dziennikarka do zdjęcia nie zapozowała jednak sama. Serca internautów skradł szpic miniaturowy, którego Racewicz trzyma w ramionach.

"Bardzo mi przykro ale zdjęcie skradła ta kudłata kuleczka. Mam taką samą i kocham nad życie" - napisała jedna z obserwatorek.

"Ja też kocham" - odpowiedziała Joanna Racewicz.

Zobacz również: Joanna Racewicz w czerwonym kombinezonie. "Klasa, klasa, klasa"

Joanna Racewicz i jej stylizacje

Klasa i styl - tak można określić stylizacje Joanny Racewicz. Dziennikarka jest prawdziwą inspiracją, jeśli chodzi o modowe wybory. Gwiazda zna się na trendach, stawia na klasyczny makijaż, a jej blond włosy są zawsze idealnie ułożone.

Instagram Post

Instagram Post

Instagram Post

Joanna Racewicz w jesiennej stylizacji

Dziennikarka lubi jednak zaskakiwać. Na Instagramie opublikowała niedawno zdjęcie, do którego pozuje w jesiennej stylizacji z traperami. Racewicz wybrała najmodniejszy w tym sezonie model butów - beżowe workery. Swoją stylizacją udowodniła, że elegancja może również oznaczać wygodę.

Instagram Post

***