Julia Dybowska nie musi martwić się o pieniądze

Julia Dybowska, okrzyknięta swego czasu "polską lalką Barbie" przez swój wygląd, dziś wiedzie pełne przepychu życie u boku swojego wybranka, Roberta Tchenguiza, który jest londyńskim miliarderem.

Danica Taylor zachwyca w żółtym bikini! Tak baluje jako singielka Polska celebrytka nie musi się martwić absolutnie o swoje konto bankowe, bo dzięki związkowi z 60-letnim ukochanym ma wszystko to, o czym zamarzy.

W mediach społecznościowych Julia Dybowska niemal każdego dnia pokazuje kulisy tego, jak wygląda jej codzienność. Nieziemsko drogie ciuchy, jachty, mieszkania, domy, hotele i podróże, to właśnie normalne życie Polki, o którym marzy niejedna osoba na świecie.

Obecnie Julię Dybowską w jej mediach społecznościowych obserwuje ponad 500 tysięcy osób, które jedynie mogą popatrzeć na bogactwo, jakim otacza się celebrytka.

Wpadka Julii Dybowskiej. Zrobiła to specjalnie?

Jednak i nawet na jej zdjęciach nie brakuje wpadek, a do jednej z nich doszło niedawno, kiedy to Julia Dybowska opublikowała zdjęcie w kusej, różowej sukience, w której pozowała w apartamencie w Monako.

Gwiazda niefortunnie usiadła na oparciu kanapy, tak, że krótka sukienka odsłoniła majtki Dybowskiej. To nie lada wpadka, ale wygląda na to, że sama Julia się tym nie przejęła, a może wręcz zrobiła to specjalnie, by zwiększyć zainteresowanie swoją osobą?

Jeżeli tak, to sposób na to, by internauci poświęcili jej więcej czasu, jest dość kontrowersyjny!

