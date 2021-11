Justyna Gradek szczerze o rozstaniu z milionerem

Justyna Gradek jakiś czas temu została przyłapana na gorącym romansowaniu z rumuńskim miliarderem, Alexem Bodim.

Nie byłoby to nic dziwnego, gdyby nie fakt, że gwiazda wciąż formalnie jest żoną sportowca, Karola Miśkiewicza.



Najpierw małżeństwo Justyny budziło spore zainteresowanie z powodu sporych problemów finansowych małżonka gwiazdy, a później uwaga mediów skupiła się na jej romansie z Alexem.



Niedługo potem jednak uczucie wygasło i wszyscy zapomnieli o płomiennym uczuciu Justyny. Ona jednak teraz postanowiła zabrać głos i wyjaśnić tę sytuację.



"Nie wyszło, biorę to na siebie. Niestety nie powiedziałam do końca prawdy o moim związku i myślałam, że ujdzie mi to na sucho. Alex jest osobą twardą i z zasadami. Rozstaliśmy się z jego inicjatywy" - wyjawiła Justyna Gradek w rozmowie z Pudelkiem.



Gwiazda sama przyznała się do nieszczerości, a mężczyzna sam uzyskał ukrywane przez Justynę informacje.





