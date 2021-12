Kim jest Karolina Pajączkowska?

Siostra Roberta Lewandowskiego pęka z dumy. Jak wygląda Milena Lewandowska? Karolina Pajączkowska, to dziennikarka, a dawniej uczestniczka programu "Top Model". Brała także udział w konkursie piękności - Miss Intercontinental 2011.

Teraz gwiazda robi jednak karierę w TVP prowadząc poranne pasmo programów.



Karolina skończyła dziennikarstwo i komunikację społeczną na Uniwersytecie Warszawskim i teraz ma okazję pracować w wyuczonym zawodzie.





Karolina Pajączkowska zachwyca urodą

Trudno jednak nie zauważyć, że dziennikarka jest niezwykle urodziwą kobietą i pokazała to na premierze filmu, na którą się wybrała.



Z uśmiechem pozowała do zdjęć i zachwyciła kreacją - białą, prostą, ale podkreślającą jej kobiece kształty sukienką.



Stylizacja odsłaniała jej kształtne ramiona i zgrabne nogi. Całość dopełniały prosta fryzura, delikatny makijaż i dodatki - półprzeźroczyste szpilki i srebrna biżuteria.



Trzeba przyznać, że gwiazda wyglądała wprost olśniewająco, co zawsze doceniają jej wierni fani.

Zdjęcie Karolina Pajączkowska odsłoniła ponętnie ramiona / Tricolors / East News

Zdjęcie Karolina Pajączkowska doskonale bawiła się na premierze filmu / Artur Zawadzki / Reporter

