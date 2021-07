Karolina Sawka pokazała zdjęcie w sukni ślubnej

Karolina Sawka była dzieckiem, gdy stała się wielką gwiazdą w Polsce. Razem z Adamem Fidusiewiczem zagrała w filmie "W pustyni i w puszczy". Rola Nel przyniosła Karolinie sławę, ale z biegiem czasu usunęła się ona w cień.

Teraz od czasu do czasu pojawia się na medialnych wydarzeniach i za każdym razem zachwyca tym, na jaką piękną kobietę wyrosła.



Karolina Sawka prowadzi także swoje media społecznościowe, w których dzieli się z fanami swoim życiem prywatnym.



To właśnie tam pojawiło się niespodziewanie zdjęcie Karoliny Sawki w sukni ślubnej!



"Panna nawet młoda" - napisała żartobliwie Karolina Sawka pod zdjęciem, na którym uśmiechnięta pozuje w sukni ślubnej.

W komentarzach posypały się gratulacje, ale też pojawiło się pytanie, czy aby nie jest to realizacja jakiegoś filmu. Karolina nie zwlekała z odpowiedzią na to pytanie i wyjaśniła fanom, że to plan zdjęciowy do serialu, w którym się pojawi.



Wielbiciele Karoliny mogą więc odetchnąć z ulgą, bo serce pięknej aktorki jest jeszcze wolne!



Zdjęcie Karolina Sawka zagrała w ekranizacji lektury razem z Adamem Fidusiewiczem / Mikulski / AKPA

