Katarzyna Cichopek w kostiumie kąpielowym

Kasia Cichopek kocha podróżować. Kiedy ma tylko możliwość i czas z całą rodziną, czyli z mężem i dwójką pociech zwiedzają całą Polskę i chętnie odwiedzają zagraniczne kraje.

Ostatnio cała rodzina doskonale bawiła się na Dominikanie, spędzając czas na piaszczystych plażach, ale równie dobrze wypoczywają w kraju.



Kasia i Marcin kochają polskie góry i czują się wyśmienicie w Tatrach, ale teraz postanowili odwiedzić Mazury.



Kraina jezior co roku przyciąga turystów nie tylko z Polski, ale z całego świata, kusząc urokami natury. Miejsce bardzo spodobało się także Kasi Cichopek, która pokazała zdjęcie na swoim profilu właśnie z tego zakątka kraju.



Zdjęcie aktorce zrobił jej syn, Adam, kiedy ta zażywała kąpieli w jeziorze. Patrząc na zrelaksowaną Katarzynę, trudno się nie zgodzić z jej słowami, że Mazury to "raj na ziemi".



Aktorka jak zawsze zachwyciła kobiecą sylwetką w stroju kąpielowym, ale także pochwaliła się uroczym zdjęciem wśród słoneczników w uroczych ogrodniczkach, które są nowym trendem w to lato.



Widać, że wakacje służą Kasi Cichopek i będzie ona mogła w pełni sił wrócić do pracy, gdy nadejdzie odpowiednia pora.





Reklama

Instagram Post

Instagram Post

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Dorota Wellman: Celebrytki nie inspirują nikogo do niczego Newseria Lifestyle

***

Zobacz również:



Jak mieszka Katarzyna Cichopek? Najpiękniejszy jest balkon!



Kasia Cichopek miała dużą szansę zostać prowadzącą "You Can Dance"? "To jest decyzja stacji"



Katarzyna Cichopek zdradziła, ile schudła!