Jesienią tego roku Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski oficjalnie ogłosili, że są razem. Od tego czasu regularnie pojawiają się w duecie na planie programu TVP "Pytanie na śniadanie" i coraz chętniej dzielą sią z fanami migawkami ze swojego prywatnego życia.

6 grudnia zakochani opublikowali swoje wspólne zdjęcie z Mikołajem, a kilka dni wcześniej razem kibicowali reprezentacji Polski w piłce nożnej. Teraz postanowili podzielić się z fanami fotką... z lasu.

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski razem na zimowym spacerze. Uroczo?

Na Instagramach Katarzyna Cichopek i Macieja Kurzajewskiego pojawiły się urocze zdjęcia z zimowego spaceru w lesie. Zakochani pozują na nich z owczarkiem Bono - aktorka bawi się z nim w zimowych zaspach i wygląda na bardzo szczęśliwą. Uśmiech nie schodzi także z twarzy dziennikarza, który chętnie zapozował do zdjęcia z ukochaną i psim pupilem.

Pozdrawiamy zimowo

- napisali zakochani pod zdjęciem.

Fani natychmiast zasypali parę komentarzami:

- "Jak milo się na Was patrzy-dużo zdrówka i miłości - jesteście cudowni", "Szczęścia", "Idealnie do siebie pasujecie! Bardzo Was lubię", "Widać, że miłość kwitnie", "Uwielbiam Was. Szczęście widać na twarzach. Dużo miłości i spokoju życzę", "Bardzo się cieszę Waszym szczęściem, każdy zasługuje na miłość" - piszą.

Faktycznie, trzeba przyznać, że miłość kwitnie, prawda?

