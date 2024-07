Katarzyna Figura to jedna z największych gwiazd polskiego kina. Na koncie ma sporo niezapomnianych ról, w tym w filmach takich jak "Kingsajz" czy "Pociąg do Hollywood", które przyniosły jej nie tylko popularność - stała się również polską ikoną seksapilu. Przez wiele lat była uznawana za jedną z najbardziej atrakcyjnych polskich aktorek. Figura jest m.in. dwukrotną laureatką nagrody "Złote Lwy" dla najlepszej aktorki pierwszoplanowej za role w filmach "Ajlawiu" i "Ubu król".

Aktorka jest też aktywna na Instagramie, gdzie od czasu do czasu dzieli się z fanami tym, co u niej słychać.

- Dieta to przede wszystkim świadomość tego, co jemy i ile jemy. Nigdy nie stosowałam drastycznych metod. Jeżeli widzę, że dżinsy są za ciasne, to staram się moderować dietę. Sedno tkwi we właściwym zbilansowaniu diety - mówiła wiele lat temu w rozmowie z serwisem kobieta.dziennik.pl aktorka.