Kiedy rano Leo śpi, uczę się medytować. Nie jest lekko, bo jestem z tych, co za dużo myślą - a to w medytacji nie pomaga. Ale wiecie co, staram się od rana obserwować świat. Patrzeć na szczegóły. Na to jak budzi się dzień. Uważność pomaga w zatrzymaniu natłoku myśli. I co jest jeszcze ciekawe - czas tak przestaje pędzić. Fajnie jest, wysyłamy słońce.

