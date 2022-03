Metamorfoza Khloe Kardashian. Teraz przyszedł czas na zmianę fryzury?

Khloe Kardashian do niedawna była raczej najmniej rozpoznawalną spośród sióstr Kardashian. Prym do tej pory wiodła oczywiście Kim Kardashian, Kourtney stała się popularna dzięki swoim związkowym zawirowaniom, Kylie Jenner skupia się obecnie na macierzyństwie, ale fani kochają produkty produkowane przez jej firmę, a Kendall Jenner jest jedną z najjaśniejszych gwiazd modowych wybiegów.

Khloe Kardashian do tej pory była zawsze krok za swoimi siostrami, ale te czasy minęły. Od dobrych kilku miesięcy gwiazda zachwyca metamorfozą, na jaką się zdecydowała.

Celebrytka mocno schudła, zmieniły się także rysy jej twarzy, postawiła na nowy styl ubierania się, który podkreśla jej nowe, obłędne kształty i obecnie eksperymentuje z fryzurą.

Do tej pory zaskoczyła zmianą koloru z ciemnego brązu na jasny blond, co niezwykle spodobało się jej wiernym fanom.

Teraz wywołała burzę w mediach publikując nowe zdjęcie... Khloe Kardashian zaskoczyła internautów piękną stylizacją - delikatną, białą sukienką, która więcej odsłaniała, niż zasłaniała, ale to, co zwraca uwagę na zdjęciu to nowe włosy Khloe Kardashian!

Do tej pory gwiazda szczyciła się długimi puklami, a na zdjęciu prezentuje mocne cięcie, kończące się na linii żuchwy.

Celebrytka zachwyciła fanów tą odsłoną, ale szybko okazało się... że to peruka! Zmiana była więc chwilowa, ale trzeba przyznać, że kiedy tylko Khloe Kardashian zdecyduje się na prawdziwe skrócenie włosów, to nie popełni błędu!

