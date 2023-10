Kim jest golfistka, która podbiła męskie serca świata sportu?

Paige Spiranac przyszła na świat w 1993 roku w Kolorado i od dziecka była związana ze sportem. Początkowo przyszłość wiązała z gimnastyką, ale w wieku 12 lat dwukrotnie przeszła bardzo poważną kontuzję kolana, która wykluczyła ją z dalszych marzeń o karierze w gimnastyce artystycznej.

Wtedy spróbowała swoich sił w golfie. Ta decyzja okazała się być strzałem w dziesiątkę. Wygrała aż pięć turniejów w kategorii junior w tym CWGA Junior Stroke Play w 2010 roku.

To tylko otworzyło jej drzwi do dalszej kariery. Dzięki swoim sukcesom otrzymała stypendium golfowe na Uniwersytecie Arizony. Kolejne jej lata już w golfie zawodowym to nieustające pasmo sukcesów. Wtedy także zaczęło rosnąć zainteresowanie mediów jej osobą oraz jej... zarobkami.

Piękna, młoda i piekielnie zdolna golfistka znalazła się nagle w centrum zainteresowania mediów.

Paige Spiranac buduje swoje imperium

Piękna Paige Spiranac zauważyła szybko potencjał w rosnącej popularności i prócz sukcesów sportowych zaczęła budować swoje imperium w mediach społecznościowych, wykorzystując tym razem nie talent sportowy, a... wygląd.

Gwiazda szybko doczekała się sporego grona fanów i dziś jej profil obserwują prawie 4 miliony internautów. To przyniosło jej niezwykłe korzyści finansowe i dziś Paige Spiranac nie musi martwić się o swoją przyszłość.

Wykorzystanie przez nią urody doprowadziło również do okrzyknięcia jej przez liczne grono fanów "najpiękniejszą kobietą sportu".

Dziś Paige Spiranac odeszła już z zawodowego golfu, ale została trenerką tego sportu i wciąż promuje tę aktywność w swoich mediach społecznościowych.

Obecnie jej majątek szacuje się na 3 miliony dolarów i tylko niewielką część tego majątku zyskała dzięki karierze golfistki. Okazało się, że jej sportowa droga była tylko wstępem do bogactwa, które zgromadziła dzięki żyłce do interesów i umiejętności wykorzystania swojego wizerunku w mediach.