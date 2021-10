Kim Kardashian ma powody do świętowania! Kończy 40 lat!

Kim Kardashian świętuje 40. urodziny

Kim Kardashian zaistniała podobnie jak i jej cała rodzina, a w szczególności siostry - Kourtney, Khole, Kylie i Kendall - dzięki reality show "Z kamerą u Kardashianów".

Gwiazda ma także w swojej karierze epizod z nagraniem filmu dla dorosłych, który również przyczynił się do wzrostu jej popularności.



Od tego czasu nie schodzi z pierwszych stron gazet, wyszła za mąż za rapera Kanye Westa i doczekała się czwórki dzieci.



Rozstanie z muzykiem było dla celebrytki wielkim ciosem, ale sprawiło, że znów media niezwykle interesowały się jej życiem.



Teraz ma jednak powody do radości, bo właśnie 21 października świętuje 40. urodziny!



Patrząc na nią, trudno w to uwierzyć, że Kim Kardashian ma właśnie tyle lat! Nic jednak nie wiadomo o jej urodzinowych planach! Z pewnością może spodziewać się prezentów od najbliższych i uroczych laurek od pociech.



Nie zabraknie także hucznej imprezy, o co postarają się już jej ukochane siostry. Pytanie tylko, czy pojawi się na niej Kanye?

