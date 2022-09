Lord szambelan to jeden z urzędników dworu królewskiego w Wielkiej Brytanii, zajmujący się jego organizacją i funkcjonowaniem. Do 1968 roku zajmował się on także... cenzurą przedstawień teatralnych. W Polsce odpowiednikiem lorda szambelana był marszałek nadworny koronny.

"Daily Mailowi" przyjaciel Rocksavage'a.

Za życia Elżbiety II funkcję lorda szambelana pełnił arystokrata i filmowiec, David Rocksavage. Zadebiutował na tym stanowisku w 1990 roku i przez lata cieszył się ogromną sympatią królowej. Teraz jednak, po śmierci monarchini, musiał pożegnać się z pracą!

David zawsze wiedział, że nie jest to praca na całe życie. To był dla niego zaszczyt, że mógł ją wykonywać tak długo

powiedział "Daily Mailowi" przyjaciel Rocksavage'a.

Zgodnie z obowiązującą w Wielkiej Brytanii tradycją, śmierć Elżbiety II oznacza zmiany na stanowisku lorda szambelana - teraz został nim siódmy lord Carrington, którego zmarły ojciec był przed laty ministrem spraw zagranicznych w rządzie Margaret Thatcher. 73-latek wykonuje już pierwsze zadania i powitał nowego króla Karola III i królową konsortę Camillę w Westminster Hall.

O byłym lordzie głośno było w ostatnich latach nie tylko za sprawą jego pracy dla królowej, ale także życia prywatnego. Od czasu do czasu w mediach pojawiały się bowiem plotki dotyczące jego żony, eksmodelki Rose Hanbury i księcia Williama! Parę podejrzewano o romans, a pikanterii całej sprawie dodawał fakt, że Rose uważano za dobrą przyjaciółkę Kate Middleton. Teraz jednak, gdy były lord i jego żona nie będą już tak częstymi gośćmi na dworze, plotki na pewno ucichną, a Kate odetchnie z ulgą - ponoć już jakiś czas temu zażądała usunięcia Rose z najbliższych kręgów.

Rose Hanbury i były lord pobrali się w 2009 roku i mają trójkę dzieci - bliźnięta Alexandra i Olivera oraz córkę Iris. Przez lata sugerowano, że dziewczynka jest córką księcia Williama.

