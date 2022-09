Liz Truss nową premierką Wielkiej Brytanii. Spotkała się z królową Elżbietą II

Spore zmiany zaszły w brytyjskiej polityce, gdzie fotel premiera Wielkiej Brytanii objęła Liz Truss po nagłym odejściu z tej funkcji Borisa Johnsona.

Ed Sheeran zaśpiewa Elżbiecie II swoją najsłynniejszą balladę miłosną Nowa szefowa Partii Konserwatywnej została wezwana przez głowę państwa - królową Elżbietę II w celu przywitania na nowym stanowisku i omówienia pilnych spraw państwowych.

Liz Truss zjawiła się w zamku Balmoral w Szkocji, a spotkanie z monarchinią odbyło się pod obstrzałem reporterów.

To było także ważne wydarzenie z tego względu, iż sama królowa Elżbieta II obecnie rzadko pokazuje się publicznie, co tylko podsyca krążące plotki o jej złym stanie zdrowia.

Spotkanie z nową premierką Wielkiej Brytanii było doskonałą okazją ku temu, by położyć kres pogłoskom o złym stanie zdrowia Elżbiety II, lecz nie do końca się to udało.

Otóż na zdjęciach, jakie wykonano podczas tej sytuacji, sędziwa królowa podpiera się laską, co zwróciło uwagę mediów. Problemy z poruszaniem się u królowej pojawiły się już jakiś czas temu i najwidoczniej tylko się pogłębiają.

Decyzja o tym, że Liz Truss przybędzie do posiadłości królowej oddalonej od Londynu o 800 kilometrów została także podjęta ze względu na stan zdrowia monarchini, by ta nie musiała pokonywać tego dystansu sama.

Wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że Elżbieta II jest coraz starsza i niestety obawiają się o postęp jej złego samopoczucia. Rodzina królewska oraz najważniejsze osoby w państwie są już od dawna gotowi na różne ewentualności w tej kwestii.

Zdjęcie Królowa Elżbieta II oczekiwała na Liz Truss w swojej posiadłości w Balmoral / WPA Pool / Getty Images