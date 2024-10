Coś, co przykuwa wzrok w tej stylizacji, to kolor. Choć jesień zaczęła się na dobre, to królowa Letizia wciąż czuje lato. Większość gwiazd i osobistości podczas oficjalnych wyjść decyduje się na jesienne wydania stylizacji, stawiając na kolory takie jak brązy, beże i ciemne czerwienie.