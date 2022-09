Krzysztof Ibisz zaledwie rok temu ożenił się z Joanną Kudzbalską, a już jest szczęśliwym ojcem. Prezenter, który ma już dwóch synów z poprzednich związków, wrzucił właśnie zdjęcie z porodówki i poinformował fanów, że znów został tatą. Zdradził także, jak ma na imię jego maleńki synek.

18.09.2022r. przyszedł na świat nasz Synek, Borys Ibisz

- napisał dumny tata pod zdjęciem.

W dalszej części postu Krzysztof Ibisz podziękował za wsparcie rodzicom, douli za opiekę przed porodem oraz położnej i lekarzom opiekującym się jego żoną i maleńkim synkiem.

Dziękujemy z całego serca personelowi Szpitala im. Św. Rodziny przy ul. Madalińskiego w Warszawie. Centrum Porodów Naturalnych to wspaniałe miejsce dla Kobiet, które rodzą siłami natury. Dziękujemy za wsparcie wszystkim Naszym Przyjaciołom i tym z Was, którzy przesyłali nam ciepłe słowa i myśli. Czujemy się Najszczęśliwszymi Ludźmi na Świecie

- dodał na koniec.

Krzysztof Ibisz zdradził imię swojego synka. Oto, co oznacza!

Krzysztof Ibisz wraz z żoną Joanną zdecydowali się dać swojemu synkowi imię, które z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością. Nic dziwnego, bo Borys, imię męskie pochodzenia protobułgarskiego oznacza "wilk, pantera", a według innych źródeł - "waleczny".

Główne cechy charakteru Borysa to wrażliwość, delikatność i intuicja, mężczyźni noszący to imię są także bardzo romantyczni i wierzą w siebie oraz w cuda, które przytrafiają się im wyjątkowo często! Borys posiada także głęboki wgląd w świat wewnętrzny i bujną wyobraźnię.

Póki co jednak przed Krzysztofem Ibiszem i jego żoną sporo wyzwań, bo dzieci noszące to imię długo uchodzą za niedostępne i zamknięte w sobie. Co ciekawe, są także skromne, bardzo oszczędne i szanują posiadane dobra. Cechuje je także cierpliwość, pokora i zdolność do poświęceń. Z taką paletą cech synek Krzysztofa Ibisza też jest z góry skazany na sukces, nie sądzicie?

