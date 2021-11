​Książę William wzywa światowych przywódców do walki z kryzysem klimatycznym

Do 12 listopada potrwa odbywający się w Glasgow szczyt klimatyczny COP26. Do Szkocji przybyli przedstawiciele 196 państw, by wspólnie ustalić możliwie jak najefektywniejsze działania mające na celu powstrzymanie kryzysu klimatycznego. W gronie obradujących polityków znaleźli się m.in. prezydent USA Joe Biden, premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson, kanclerz Niemiec Angela Merkel, prezydent Francji Emmanuel Macron oraz przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. W konferencji udział miała wziąć także królowa Elżbieta II, jednak ze względu na zły stan zdrowia zrezygnowała z wizyty. Koronę reprezentują więc następca tronu książę Karol, jego żona Camilla Parker-Bowles oraz syn i synowa - książę William i Kate Middleton.

Klaudia Halejcio chciała wybudować dom. Dlaczego zmieniła plany? Znany z zaangażowania w działalność na rzecz ochrony środowiska naturalnego książę William podczas trwającego szczytu klimatycznego zaprezentował finalistów i zwycięzców konkursu Earthshot Prize. Na początku roku Kate i William ogłosili, że w ramach działalności swojej książęcej fundacji, The Royal Foundation of The Duke and Duchess of Cambridge, przekażą fundusze zaangażowanym w przeciwdziałanie zmianom klimatycznym osobom i organizacjom, które "zdołają znaleźć rozwiązanie najbardziej palących problemów z zakresu ochrony środowiska". Podczas wydarzenia "Accelerating Clean Technology Innovation and Deployment" odbywającego się w ramach konferencji w Glasgow książę uhonorował zwycięzców i wygłosił przemówienie zaadresowane do światowych liderów.

Książę William przemawia w Glasgow. "Musimy zapobiec katastrofie"

"Oto najodważniejsze jednostki, których pomysłowość zachwyca i onieśmiela. Mam nadzieję, że nasi finaliści dali wam powód do optymizmu. Reprezentują rosnącą falę innowatorów, poświęcających swój czas i talent na znalezienie rozwiązań, które naprawią naszą planetę. Dzisiaj proszę was o stworzenie warunków, w których będą mogli dalej się rozwijać. Wzywam światowych przywódców, aby bez strachu i rozpaczy przyjrzeli się globalnym wyzwaniom, przed jakimi świat stanie w ciągu najbliższej dekady i uwierzyli w pomysłowość zwykłych ludzi, by to, co pozornie niemożliwe, stało się możliwe. Jeśli chodzi o kryzys klimatyczny, czekanie nie jest już opcją. Musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, by zapobiec katastrofie" - powiedział William.

