Księżna Kate i książę William rozstali się! Nie oni jedyni zaskoczyli fanów!

Kim Kardashian rozpacza nad rozwodem! Księżna Kate i książę William dziś są przykładnym małżeństwem i ulubieńcami nie tylko poddanych, ale także i samej królowej Elżbiety II. Jednak nie zawsze tak było, a o mały włos nie doszłoby w ogóle do ich małżeństwa.



Para poznała się na studiach w St. Andrews w Szkocji, gdzie uczyli się na jednej uczelni. Książę William zakochał sie w pięknej Kate Middleton podczas uniwersyteckiego pokazu mody, w którym Kate brała udział.



Postanowili stworzyć związek, ale trwał on już tak długo, a ze strony Williama nie padały żadne poważne deklaracje, to przyczyniło się do ich rozstania w 2007 roku. Był to na tyle trudny czas i dla Kate i dla Williama, że doszli oni do wniosku, że nie mogą bez siebie żyć i Kate Middleton doczekała się pierścionka zaręczynowego.



Księżna Kate i książę William wzięli ślub w 2011 roku i od tego momentu doczekali się trójki wspaniałych dzieci. Chociaż w ich małżeństwie nie zabrakło kryzysu, to dziś mogą na siebie liczyć i są dla siebie oparciem w najgorszych chwilach.



Trudno sobie wyobrazić dzisiejszą brytyjską monarchię bez Williama i Kate, którzy niejednokrotnie określani są skałą rodziny królewskiej, a królowa Elżbieta widzi we wnuki i jego żonie wielki potencjał na przyszłych króla i królową Wielkiej Brytanii.



Chrissy Teigen i John Legend

Chrissy Teigen i John Legend zakochali się w sobie niemal od razu, gdy tylko poznali się w 2007 roku. Wtedy to piosenkarz kręcił teledysk do swojej piosenki "Stereo", a w teledysku miała wystąpić właśnie ona.

Para wzięła ślub w 2013 roku i doczekała się dwójki cudownych dzieci. Niestety, po kilku latach małżeństwa, gdy piosenkarz ruszył w trasę koncertową, w jego głowie zrodził się pomysł rozstania.



"Byłem naprawdę zestresowany i zajęty" - powiedział o tej sytuacji John Legend w rozmowie z "The Guardian".

Gdy Chrissy usłyszała od męża, że byłby szczęśliwszy jako singiel zdecydowanie zaprzeczyła i... odmówiła mu rozstania! Jak widać jej stanowczość w tym przypadku opłaciła się i para jest ze sobą do dziś.



Są ze sobą na dobre i na złe, zwłaszcza ostatnio, gdy przezywali trudne momenty, kiedy to Chrissy straciła ciążę, o którą bardzo się starali.



Jessica Biel i Justin Timberlake

Jessica Biel i Justin Timberlake poznali się w 2007 roku, kiedy to kochliwy aktor był jeszcze wtedy w związku z Cameron Diaz. Justin szybko porzucił Cameron na rzecz związku z Jessicą i oświadczył światu, że jest w niej bez pamięci zakochany.



Związek wyglądał wręcz idealnie aż do momentu, kiedy w życiu Justina pojawiła się aktorka Olivia Munn. W mediach wrzało od plotek, że piosenkarz zakochał się w ślicznej Munn, a Biel spakowała walizki i wyprowadziła się z ich domu. Po pół roku od rozstania para wróciła do siebie, dając sobie drugą szansę.



Jednak okazało sie, że to nie koniec ich problemów - w 2019 roku Timberlake został przyłapany na czułościach z Alishą Wainwright, z którą grał w filmie "Palmer". Podejrzenie romansu było na tyle głośne, że finalnie aktor publicznie przeprosił żonę za swoje zachowanie względem koleżanki z planu.

"Ubolewam nad moim zachowaniem. To nie jest przykład, jaki chciałbym dać mojemu synowi. Przepraszam moją wspaniałą żonę i rodzinę za postawienie ich w tej niezręcznej sytuacji. Jestem skupiony na byciu najlepszym mężem i ojcem, jakim tylko mogę być" - napisał wówczas Justin Timberlake w oficjalnym oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

Jessica kolejny raz wybaczyła mężowi i tworzą oni związek do dziś. Jessica Biel nadal wspiera męża w jego życiu zawodowym, chociaż wygląda na to, że wyczerpał on już kredyt zaufania.



Zdjęcie Maciej Dowbor i Joanna Koroniewska obecnie tworzą szczęśliwe małżeństwo, chociaż nie ukrywają, że w ich związku nie brakuje kłótni / Krzysztof Jarosz / Agencja FORUM

Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor

Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor dziś tworzą cudowny związek, w którym szanują się wzajemnie i wspierają. Małżeństwo doczekało się dwójki dzieci - Janiny i Heleny. Jednak ich uczucie było dość burzliwe i choć obecnie nie brakuje emocji w ich miłości, to przezwyciężyli oni kryzys.



Pojawił się on niedługo po przyjściu na świat ich pierwszej córeczki. Wówczas Koroniewska i Dowbor nie byli małżeństwem, więc aktor po prostu wyprowadził się z ich domu.



W mediach plotkowało się, że powodem była niewierność, ale para nigdy potem oficjalnie nie skomentowała tych doniesień. Po długich rozmowach, postanowili dać sobie jednak jeszcze jedną szansę i wzięli ślub w 2014 roku, a na świat przyszło ich drugie dziecko.



Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel

Ta miłość zaczęła się na parkiecie programu "Taniec z gwiazdami". Katarzyna Cichopek poznała swojego tanecznego partnera - Marcina Hakiela i zakochała się w nim... z wzajemnością!



Para tanecznym krokiem nie tylko wygrała program, ale także weszła w związek! Wzięli ślub w 2008 roku, a na świecie pojawiła się dwójka ich dzieci. Niestety szczęście zachwiało się kilka lat po ślubie, kiedy to media obiegła wieść o kryzysie w ich małżeństwie.



Tancerz wyprowadził się wówczas z domu, ale Katarzyna Cichopek usilnie walczyła o przetrwanie tego uczucia. Po pewnym czasie małżeństwo zaczęło otwarcie mówić w mediach o swoich problemach i o tym, jak udało im się przetrwać ten niezwykle trudny czas.

Dziś tworzą szczęśliwą, czteroosobową rodzinę i nie wyobrażają sobie życia bez siebie.



Zdjęcie Maja Plich i Krzysztof Rutkowski to barwna para, która wielokrotnie przechodziła burze i kryzysy w swoim związku / Kamil Piklikiewicz / East News

Maja Plich i Krzysztof Rutkowski

To dość barwna para polskiego show-biznesu. Krzysztof Rutkowski uchodził długo za mężczyznę, który nie zagrzeje zbyt długo miejsca przy żadnej kobiecie. W jego życiu pojawiła się jednak Maja Plich.



Chociaż para doczekała się narodzin upragnionego syna, to gdy Maja była w ciąży ponoć miała pretensje do ukochanego, że ten w tym czasie spotykał się z koleżankami.



To bardzo drażniło detektywa, który w programie "Kossakowski. Być jak..." zasugerował, że jego związek z Plich chyli się ku końcowi. Następnie głośno było o jego znajomości z byłą "wodzianką" Kuby Wojewódzkiego - Dominiką Zasiewską, która wyjawiła niespodziewanie kulisy ich pikantnej znajomości.



Dlatego tak wielu zdziwił fakt, że para finalnie wzięła ślub po tych wszystkich perypetiach i rozstaniach w 2019 roku.

